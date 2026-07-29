El espectáculo 'Z.U.K.U.A.' llega al Palacio Euskalduna en la Aste Nagusia de Bilbao
El espectáculo Z.U.K.U.A. se estrenará en la Aste Nagusia de Bilbao y será la única función producida en euskera. Maria Cruickshank y Ugaitz Alegria son los intérpretes de la obra y estarán en el Palacio Euskalduna del 23 al 27 de agosto.
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27 compañías y artistas ofrecerán 31 funciones, y la programación llegará a Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx.
"Andereño", galardonada en los premios Max
El espectáculo de títeres de la compañía vasca Anita Maravillas se ha hecho esta noche en Mérida con el premio Max al mejor espectáculo para público infantil, juvenil y familiar, mientras que el productor ermuarra Jesús Cimarro ha sido galardonado con el premio Max de Honor y Ezezagunok, asociación de teatro aficionado de Irun, se ha llevado el Max de carácter social.
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El proyecto del colectivo Metrokoadroka recibirá una ayuda de 23 000 euros, y su resultado final se representará entre noviembre de 2027 y abril de 2028, dentro de la programación de Korrika Kulturala.
El teatro vasco mira a Mérida
Los premios españoles de las artes escénicas, Max, se entregarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. "Andereño" es la obra vasca con más candidaturas, tres. "Welcome & Sorry", de la compañía Ganso & Co, por su parte, es finalista en la categoría de mejor espectáculo callejero. Las Nenas Theatre, de Pamplona, opta al premio de mejor obra novel gracias a "Torcidxs". Además, el grupo irundarra Ezezaguna recibirá el premio Max aficionado, mientras que el productor ermuarra Jesús Cimarro se hará con el premio Max de Honor.
El Euskalduna presenta siete espectáculos en su programación para la Aste Nagusia
Bajo el título "Euskalduna Nagusia", se podrán ver el musical desde el 19 de agosto hasta el 26 de septiembre"Cabaret", la zarzuela "El Caserío", las obras de teatro "Menú cerrado", "Operación Maletero - Kastañuela Western" y "El amor no se reproduce en cautividad", el espectáculo en euskera de humor "Z.U.K.U.A." y el monólogo "Marika de Gernika".
Tilda Swinton protagonizará una perfomance en el Guggenheim
La obra “House of Gestures”, ideada por el comisario y performer Olivier Saillard, será interpretada por Swinton. Las entradas, 220 tiques gratuitos, se han agotado en cuestión de minutos.
Xabier Anduaga, Ángel Ruiz y Ana Garay, galardonados en los premios Talia
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45 compañías y casi 100 funciones en la Umore Azoka de Leioa, del 14 al 17 de mayo
La 26ª edición de la feria de teatro callejero de Leioa contará con una veintena de compañías vascas. Además, los encuentros profesionales reunirán a unos 300 agentes del sector.
"La maestra", "Welcome & Sorry" y "Torcidxs", nominados a los premios Max
Además, el productor vizcaíno Jesús Cimarro recibirá el premio de honor en los galardones que organiza la Sociedad española de Autores y Editores (SGAE) y que se entregarán el 1 de junio en Mérida.