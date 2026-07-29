El espectáculo 'Z.U.K.U.A.' llega al Palacio Euskalduna en la Aste Nagusia de Bilbao

Los premios españoles de las artes escénicas, Max, se entregarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. "Andereño" es la obra vasca con más candidaturas, tres. "Welcome & Sorry", de la compañía Ganso & Co, por su parte, es finalista en la categoría de mejor espectáculo callejero. Las Nenas Theatre, de Pamplona, opta al premio de mejor obra novel gracias a "Torcidxs". Además, el grupo irundarra Ezezaguna recibirá el premio Max aficionado, mientras que el productor ermuarra Jesús Cimarro se hará con el premio Max de Honor.