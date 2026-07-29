ASTE NAGUSIA DE BILBAO
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El espectáculo 'Z.U.K.U.A.' llega al Palacio Euskalduna en la Aste Nagusia de Bilbao

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Z.U.K.U.A” ikuskizuna Euskalduna Jauregira iritsiko da Bilboko Aste Nagusian
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EITB

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El espectáculo Z.U.K.U.A. se estrenará en la Aste Nagusia de Bilbao y será la única función producida en euskera. Maria Cruickshank y Ugaitz Alegria son los intérpretes de la obra y estarán en el Palacio Euskalduna del 23 al 27 de agosto.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Fiestas Bilbao Palacio Euskalduna Teatro

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