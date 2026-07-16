“Adolescencia infinita”, de Pont Flotant, abre este viernes el Festival de Teatro de Olite
El 27º Festival de Teatro de Olite acogerá desde este viernes, 17 de julio, hasta el próximo 2 de agosto, su vigésimo séptima edición con una programación multidisciplinar donde conviven teatro, danza, circo, clown, magia, música y performance.
En total, el Festival de Olite ofrecerá 31 funciones escénicas y musicales a cargo de 27 compañías y artistas, además de dos residencias creativas, varios talleres de formación y encuentros abiertos al público. En esta ocasión, la programación volverá a extenderse a Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx.
La Cava será de nuevo el escenario principal del certamen, con doce espectáculos programados a las 22 horas. El primer espectáculo que se podrá disfrutar en este escenario principal será 'Adolescencia infinita', de Pont Flotant.
La presencia de la escena navarra atravesará buena parte de la programación de esta edición. En La Cava, el jueves 30 de julio será el turno de 'Mujeres que cantan tras el balcón', de la compañía navarra Boga-Boga, y el domingo 2 de agosto Led Silhouette cerrará la programación de La Cava con 'Ultimatum', una pieza de danza sobre el cuerpo como territorio, frontera y último espacio de resistencia.
Además, el Palacio Real de Olite acogerá el 31 de julio la actuación de Olaia Inziarte.
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