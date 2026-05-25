El Euskalduna presenta siete espectáculos en su programación para la Aste Nagusia
Bajo el título "Euskalduna Nagusia", se podrán ver el musical desde el 19 de agosto hasta el 26 de septiembre"Cabaret", la zarzuela "El Caserío", las obras de teatro "Menú cerrado", "Operación Maletero - Kastañuela Western" y "El amor no se reproduce en cautividad", el espectáculo en euskera de humor "Z.U.K.U.A." y el monólogo "Marika de Gernika".
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