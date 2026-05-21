El Museo Guggenheim Bilbao y la marca de champán Dom Pérignon presentan la 'performance' 'House of Gestures', interpretada por Tilda Swinton y Olivier Saillard los próximos días 5 y 6 de junio en el Atrio del Museo.

Las entradas, 110 tiques gratuitos para cada una de las sesiones, se han agotado en unos pocos minutos.

El Guggenheim ha informado de que 'House of Gestures', “convierte el espacio inanimado del escenario en un lugar evocador de situaciones y personajes cuyas historias se revelan a partir de las prendas que Swinton va vistiendo sucesivamente”.