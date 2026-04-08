Alex Gerediaga estrena “Gesualdo WC Station” el fin de semana en el Arriaga

El Teatro Arriaga de Bilbao ha programado para los días 11 y 12 de abril el estreno de su nueva producción propia. 'Gesualdo WC Station', espectáculo dirigido por Alex Gerediaga que se ha inspirado en la historia del compositor italiano Carlo Gesualdo (1560- 1613).

Se trata de un montaje "visualmente potente en el que convergen los lenguajes teatral y cinematográfico, a los que se añade en esta ocasión la música en directo", según explican desde el teatro.



La historia de Gesualdo cobra vida a través de cuatro personajes que habitan los baños de una estación de tren, interpretados por las y los intérpretes Arrate Etxeberria, Txubio Fernández de Jáuregui, Sandra Fernández Aguirre y Aitor Borobia.

El grupo Voces Suaves, de Basilea (Suiza), se encargará del canto a cappella de los madrigales de Gesualdo.

Las funciones de Gesualdo WC Station estarán sobretituladas en castellano, euskera e inglés, tanto las partes cantadas como los textos hablados. Las entradas, a un precio de 19 a 36 euros, están a la venta.