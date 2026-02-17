26ª edición
'Itzulera', de la compañía Dejabu, gana el premio Donostia Antzerki Saria

Se trata de la mejor obra para público adulto ofrecida por una compañía profesional en euskera en Donostia-San Sebastián en 2025. La compañía recibirá un premio de 12 000 euros y una pintura el 27 de marzo, tras lo que se representará la obra ganadora.

"Itzulera" Dejabu konpainiaren antzezlana
"Regreso". Foto: Renata Etanowski
La obra de teatro Itzulera, de la compañía Dejabu, ha sido la ganadora de la XXVI edición del Donostia Antzerki Saria, organizado por el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura.

El jurado considera que la obra ganadora, que cuenta el viaje a México de la compañía, utiliza "diferentes elementos y lenguajes" para poner la historia en escena, obteniendo un "resultado excelente".
   
En esta 'road movie' que combina teatro y cine, el uso de objetos y vídeos es "muy original", y la música y las canciones utilizadas realizan "una gran aportación a la obra", apunta.

La compañía ganadora, Dejabu, recibirá como premio 12 000 euros y una pintura de la artista Nora Pilarte Galdona. El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, a las 19.30 horas, en el Teatro Victoria Eugenia.
   
El acto comenzará con una gala donde se hará entrega del premio, y a continuación se representará la obra ganadora. Las invitaciones estarán disponibles en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia a partir de las 11:30 horas del 25 de marzo.

