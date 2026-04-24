Los alumnos y las alumnas de 4º curso del grado de Arte Dramático de la escuela Dantzerti estrenaron anoche en Barakaldo la obra "Shakespeare ez zen inoiz hemen egon"; hoy volverá a verse en Barakaldo, y el 27 de abril en Errenteria. En 2026, un pequeño pueblo de Gipuzkoa se revoluciona tras el supuesto hallazgo de una obra inédita de Shakespeare. La llegada de una periodista escéptica destapa intereses ocultos, engaños y ambiciones alrededor del manuscrito, en esta comedia sobre la autenticidad, el fraude y el poder de las buenas historias.