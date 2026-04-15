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El Teatro Arriaga programa 'La cuisine de ma cousine' de La Cubana para el verano

La compañía catalana ofrecerá en el teatro bilbaíno 29 funciones entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre.
La Cubanaren ikuskizuna Arriaga antzokian udan
Euskaraz irakurri: Arriaga Antzokiak La Cubana taldearen 'La cuisine de ma cousine' programa antolatu du udarako
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EITB

Última actualización

El teatro Arriaga de Bilbao acogerá a partir del 13 de agosto y hasta el 13 de septiembre el nuevo espectáculo de la compañía catalana La Cubana, 'La cuisine de ma cousine', "un divertido melodrama culinario" con humor, música, sorpresas, participación y "también mucha complicidad local".

Según han informado desde el teatro bilbaíno, La Cubana ofrecerá 29 funciones de este nuevo proyecto, que “contará con los típicos ingredientes 'cubaneros', humor, música, canciones, color, ritmo, sorpresas, participación y, en esta ocasión, también mucha complicidad local".

Las entradas para 'La cuisine de ma cousine' se pondrán a la venta al público este miércoles, 15 de abril. 

Teatro Arriaga Bilbao Teatro

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