El Teatro Arriaga programa 'La cuisine de ma cousine' de La Cubana para el verano
El teatro Arriaga de Bilbao acogerá a partir del 13 de agosto y hasta el 13 de septiembre el nuevo espectáculo de la compañía catalana La Cubana, 'La cuisine de ma cousine', "un divertido melodrama culinario" con humor, música, sorpresas, participación y "también mucha complicidad local".
Según han informado desde el teatro bilbaíno, La Cubana ofrecerá 29 funciones de este nuevo proyecto, que “contará con los típicos ingredientes 'cubaneros', humor, música, canciones, color, ritmo, sorpresas, participación y, en esta ocasión, también mucha complicidad local".
Las entradas para 'La cuisine de ma cousine' se pondrán a la venta al público este miércoles, 15 de abril.
Te puede interesar
Alfredo Sanzol llega al Gayarre con una reflexión sobre la fraternidad y el duelo
'La última noche con mi hermano', obra escrita y dirigida por el navarro, se representa este viernes y sábado en el teatro de Pamplona.
Alex Gerediaga estrena “Gesualdo WC Station” el fin de semana en el Arriaga
El espectáculo, una producción propia del teatro bilbaíno, está inspirado en la historia del compositor italiano Carlo Gesualdo.
El grupo Kalamua cuenta la historia desconocida de las mujeres mineras de Euskal Herria
El grupo sopeloztarra de teatro Kalamua ha llevado sobre el escenario la historia de las mujeres mineras de Euskal Herria, con la obra “Alas de hierro”. Las seis mujeres aúnan creatividad, reivindicación y humor. No han encontrado canciones o himnos de mujeres mineras, por mucho que han buscado, pero eso no ha sido un obstáculo.
'Itzulera', de la compañía Dejabu, gana el premio Donostia Antzerki Saria
Se trata de la mejor obra para público adulto ofrecida por una compañía profesional en euskera en Donostia-San Sebastián en 2025. La compañía recibirá un premio de 12 000 euros y una pintura el 27 de marzo, tras lo que se representará la obra ganadora.
El festival de teatro Lautan Hiru propone ocho espectáculos
Las representaciones tendrán lugar durante cuatro semanas, los jueves, en Bilbao, y el festival también llegará a Baiona, el 17 de abril.
"7 urte" llega a los teatros en euskera
Agurtzane Intxaurraga ha realizado una adaptación en euskera de la película y la obra de teatro. Se estrena este viernes en Basauri de la mano de los actores Kandido Uranga, Jon Olivares, Iñigo Gastesi, Dorleta Urretabizkaia y Aitor Beltrán.
Patxo Telleria estrena "Kandida", su nueva obra, en Bilbao
Miren Gaztañaga, Nerea Mazo y Mikel Martínez protagonizan esta producción en euskera que se estrenará en el teatro Arriaga el 3 de febrero.
Tanttaka estrena en el Arriaga la obra "Desobedientes 18/98"
Escrita por María Goiricelaya y adaptada y dirigida por Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, "Desobedientes 18/98" propone un recorrido por la desobediencia civil y sumerge al espectador en el sumario 18/98. La versión en euskera se estrenará hoy, 8 de enero, en el Arriaga, y la versión en castellano mañana, 9 de enero, en el mismo escenario. Después, el espectáculo saldrá de gira: Eibar, Zarautz, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Hondarribia...
Teatro y mucha danza, en los 31 espectáculos de Dferia
La 32ª edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián programará un 15 % de sus obras en euskera. Tanttaka Teatroa presentará el 15 de marzo 'Desobedientes', una obra que se centra en el sumario 18/98.