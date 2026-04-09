Alfredo Sanzol llega al Gayarre con una reflexión sobre la fraternidad y el duelo

'La última noche con mi hermano', una producción del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, llega este viernes y sábado, a las 20 horas, al Teatro Gayarre de Pamplona.

Con esta obra, Sanzol (Pamplona, 1972) "pretende visibilizar uno de los duelos que socialmente está menos acompañado, que es el que se atraviesa tras la pérdida de una hermana o hermano".

La trama "está atravesada por tres relaciones de hermanos, que representan formas muy diferentes de comprender la fraternidad". Jesús Noguero interpreta a Alberto, el hermano al que Nagore está muy unida y que, tras la noticia de la enfermedad de esta, comienza un proceso "muy complejo".

La noticia desencadena que la pareja de Alberto, Ainhoa -Elisabet Gelabert-, tenga que ponerse en contacto con su hermano Claudio -Cristóbal Suárez-, con el que lleva años sin hablar.

De este modo, "se trasciende el relato intimista al encuentro de su correlato sociopolítico, permitiendo abordar otras cuestiones con vigencia en nuestra actualidad".

La última pareja de hermanos es la conformada por Nahia -Ariadna Llobet-, hija de Alberto, y Oier -Biel Montoro-, hijo de Ainhoa.

La iluminación corre a cargo de Pedro Yagüe. El diseño de vestuario lo firma Vanessa Actif y la caracterización Chema Noci. La música es de Fernando Velázquez, el sonido de Sandra Vicente y la coreografía de Amaya Galeote.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en la web del teatro con un precio general entre 10 euros y 25 euros.