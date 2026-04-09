Alfredo Sanzol Gayarrera iritsiko da, senidetasunari eta doluari buruzko hausnarketa batekin
La última noche con mi hermano nafarrak idatzi eta zuzentzen duen lana ostiralean eta larunbatean taularatuko dute, Iruñean.
La última noche con mi hermano Alfredo Sanzol nafarrak idatzi eta zuzentzen duen lana ostiralean eta larunbatean, hilak 10 eta 11, taularatuko dute, Iruñean.
Lanean, Sanzolek (Iruñea, 1972) agerian utzi nahi du “gizartearen aldetik babes txikiena jasotzen duen doluetako bat, neba-arrebak galtzeko orduan gertatzen dena, hain zuzen ere”.
Neba-arreben arteko hiru harremani begiratzen die lanak, egileak azaldu duenez, “senidetasuna bizitzeko modu oso ezberdinak erakusten dituztenak”. Jesus Noguero aktorea Alberto da, Nagore gaixorik dagoela jakin berri duen arrebarekin oso lotura estua duen gizona. Arrebaren gaixotasunaren berri izan eta gero, “oso pozesu konplexua” abiatuko du.
Albiste horren ondorioz, Albertoren emazteak, Ainhoak (Elisabet Gelabert), Claudio Cristobal Suarez) nebarekin harremanetan jarriko da, hainbat urtez elkarrekin hitz egin gabe egon badira ere.
Horrela, “kontaera intimistatik haratago pasatzen da, errelatu soziopolitikora iritsi eta gaur egun hizpide ditugun hainbat gai azaleratzen dira”.
Neba-arreben azken bikotea Nahiak (Ariadna Llobet) eta Oierrek (Biel Montoro) osatzen dutena da; hots, Albertoren alabaren eta Ainhoaren semearen artekoa.
Argiztapenaren arduraduna Pedro Yague da, jantziena Vanessa Actif, musikarena Fernando Velazquez eta koreografiena Amaya Galeote.
Sarrerak salgai daude, 10 eta 25 euro arteko prezioan, antzokiko leihatiletan eta webgunean.
Alex Gerediagak “Gesualdo WC Station” estreinatuko du asteburuan Arriagan
Bilboko udal antzokiak ekoitzi duen ikuskizuna Carlo Gesualdo italiar konpositorearen historia du kontagai.
Euskal Herriko emakume meatzarien historia ikusezina taularatu du Kalamua Sopelako taldeak
Kalamua Sopelako antzerki taldeak Euskal Herriko emakume meatzarien historia taularatu du Alas de hierro lanarekin. Taldea osatzen duten sei emakumeek sormena, aldarrikapena eta umorea uztartu dituzte. Ez dute emakume meatzarien abesti edo ereserkirik aurkitu, asko bilatu badute ere, baina hori ez da oztopo izan.
“Itzulera” Dejabu konpainiaren lanak irabazi du Donostia Antzerki saria
2025ean Donostian konpainia profesional batek euskaraz publiko helduarentzat egin duen lan onena izan da, epaimahaiaren arabera. 12.000 euroko saria eta margolan bat jasoko du konpainiak sari gisa, martxoaren 27an, eta antzezlan irabazlea taularatuko dute.
Lautan Hiru antzerki jaialdiak zortzi ikuskizun eskainiko ditu
Lau astez egingo dituzte antzerki emanaldiak Bilbon, ostegunetan, eta Baionara ere iritsiko da jaialdia, apirilaren 17an.
“7 urte” euskaraz estreinatuko dute
Agurtzane Intxaurragak film eta antzezlanaren egokitzapena egin du, eta gaur emango dute lehenengoz, Basaurin, Kandido Uranga, Jon Olivares, Iñigo Gastesi, Dorleta Urretabizkaia eta Aitor Beltran aktoreek.
"Kandida" Patxo Telleriaren antzezlana estreinatuko dute, Bilbon
Miren Gaztañaga, Nerea Mazo eta Mikel Martinez dira Arriaga antzokian otsailaren 3an estreinatuko den euskarazko ekoizpenaren protagonistak.
Tanttakak "Desobedienteak 18/98" antzezlana estreinatuko du Arriagan
Maria Goiricelayak idatzi eta Fernando Bernuesek eta Mireia Gabilondok egokitu eta zuzendu duten antzezlanak desobedientzia zibilaren ibilbide bat marraztu, eta 18/98 sumarioan murgiltzen du ikuslea. Euskarazko bertsioa gaur, urtarrilak 8, estreinatuko dute, Arriagan, eta gaztelaniazkoa bihar, urtarrilak 9, agertoki berean. Gero, biran izango da ikuskizuna: Eibar, Zarautz, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Hondarribia...
Antzerkia eta dantza asko, dFERIAko 31 ikuskizunetan
Arte eszenikoen Donostiako azokaren 32. edizioko eskaintzaren % 15 izango da euskaraz. Tanttaka Teatroak 'desobedienteak 18/98' auziari buruzko antzezlana aurkeztuko du martxoaren 15ean.
Arriagak kontzertua eta antzerki ibilbideak eskainiko dizkio izena eman zion konpositoreari
2026ko urtarrilaren 17an Juan Crisostomo de Arriaga konpositorearen heriotza goiztiarraren (19 urte zituela hil zen) 200 urte beteko direla eta, haren izena daraman Bilboko antzokiak proposamen bikoitza egingo du. Urtarrilaren 17an, La Ritirata Josetxu Obregón bilbotar musikariak zuzendutako orkestrak Arriaga y el eco de su tiempo kontzertua eskainiko du, eta urtarrilaren 10ean eta 24an, eta otsailaren 1ean, goizez, Koldo Olabarrik eta Ainhoa Etxebarria aktoreek prestatutako antzerki ibilbideak izango dira. Kontzerturako sarrerak 26 eta 52 euro bitarteko prezioan eros daitezke, eta ibilbideetakoak 15 euroan.