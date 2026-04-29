“La maestra”, “Welcome & Sorry” eta “Torcidxs”, Max sarietarako izendatuta

Arte eszenikoen Espainiako sarietan, gainera, Jesus Cimarro bizkaitar ekoizleak Ohorezko saria jasoko du. SGAE Egile eta Editoreen Espainiako Elkarteak antolatzen duen sariketa ekainaren 1ean egingo dute, Meridan. 

"La maestra"/"Andereñoa" ikuskizuna hiru sailetan izendatu dute

EITB

La maestra, Welcome & Sorry eta Torcidxs ikuskizunak Max Arte arte eszenikoen Espainiako goladoetarako izendatu dituzte, SGAE sarion elkarte antolatzaileak gaur iragarri duenez.

Egile eta Editoreen Espainiako Elkarteak antolatzen dituen sariak ekainaren 1ean banatuko dituzte, Meridan.

La maestra ("Andereñoa") Anita Maravillas konpainiaren txotxongilo ikuskizuna hiru ataletan izendatuta dago: zuzendaritza musikala (Fran Lasuen), argiztatze diseinu onena (Ion Chavez) eta haur, gazte eta familientzako ikuskizun onena.

Welcome & Sorry Ganso & Cíaren sormen lana kaleko ikuskizun onenaren saria lortzeko lehiatuko da ekainaren 1ean, eta Torcidxs Ana Sagüesen pieza ikuskizun berri onenaren atalean da hautagai.

Gainera, Jesus Cimarro antzerki ekoizle bizkaitarrak Ohorezko Max saria jasoko du.

Antzerkia

Shakespeare Alkizara eraman du Dantzertik

Dantzerti eskolako Arte Dramatikoko graduko 4. mailako ikasleek "Shakespeare ez zen inoiz hemen egon" antzezlana estreinatu dute bart Barakaldon; gaur, Barakaldon izango da ikusgai ostera ere, eta apirilaren 27an Errenterian. 2026an, Gipuzkoako herri txiki batean Shakespeareren lan argitaragabe bat aurkitu zutela zabaldu zen. Kazetari eszeptiko baten etorrerak interes ezkutuak, engainuak eta anbizioak azaleratuko ditu eskuizkribuaren inguruan, benetakotasunari, iruzurrari eta botereari buruzko komedia honetan.
