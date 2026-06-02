“Andereño” antzezlana saritu dute Max sarietan
Anita Maravillas euskal konpainiaren txotxongilo ikuskizunak haur, gazte eta familientzako lan onenaren saria jaso du bart, Meridan. Gainera, Jesus Cimarro ermuar ekoizleak Ohorezko Max saria irabazi du, eta Ezezagunok Irungo afizionatuen antzerki elkarteak, gizarte arloko Max saria.
Andereño Anita Maravillas euskal konpainiaren txotxongilo ikuskizunak haur, gazte eta familientzako lan onenaren saria irabazi du bart Meridan, Extremaduran, Max arte eszenikoen Espainiako sariak banatzeko galan.
Miren Larrea Anita Maravillasen sortzaileak Palestinako maistren lana izan du gogoan, garaikurra eskutan. Antzezlanean, irakasle protagonistak eskola eder bat eraikiko du basoan, ikasleak askatasunez hazteko. Zoritxarrez, gerra hasiko da, eta protagonistek atzean utzi beharko dute gogo biziz amestutako eskola; libre izateko lehen baldintza horretan saiatzea dela aldarrikatzen du antzezlanak.
Horrez gain, Meridako Erromatar Antzokian eginiko galan, Jesus Cimarro ermuar ekoizleak Ohorezko Max saria irabazi du, eta Ezezagunok Irungo antzerki elkarteak afizionatuen Max saria irabazi du. Dibertsitatea bultzatzen duen elkarteko ordezkariek agertokian adierazi dutenez, “antzerkia bizitzaren metafora da, eta inor kanpoan ez uzteko bezain handi, zabal eta dibertsoa dela erakusten digu,”.
1936 lanak irabazi du antzezlan onenaren Max saria, eta, dantzaren arloan, No lanak hiru sari bildu ditu.
