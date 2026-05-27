“Laster eroriko da” Metrokoadrokaren “komedia basatiak” irabazi du Korrikaren Sorkuntza Beka

Metrokoadroka kolekitboaren proiektuak 23.000 euroko laguntza jasoko du, eta emaitza 2027ko azarotik 2028ko apirilera bitartean antzeztuko da, Korrika Kulturalaren barruan.
Oier Guillan eta Idoia Beratarbide. Argazkia: AEK-Korrika
EITB

“Laster eroriko da” Metrokoadroko kolektiboaren lanak jasoko du AEK-Korrikaren hirugarren Sorkuntza Beka, gaur, asteazkenarekin, Tafallan egindako aurkezpen batean iragarri dutenez.

Hurrengo Korrikaren atarian egingo den Korrika Kulturalaren egitasmo nagusia izango da antzezlana, eta 23.000 euroko dirulaguntza izango dute horren egileek AEKren eskutik.

“Komedia basatia” da “Laster eroriko da”, Idoia Beratarbide eta Oier Guillan Metrokoadrokako kideen hitzetan. Bi gazte eta haien aitona jangela batean kokatuko ditu: bazkari handi bat prestatu behar dute aitonaren 99. urtebetetzea ospatzeko, baita bazkalosterako kantutegia prestatu ere, baina gazteek ez dakite ez sukaldean aritzen, ezta euskal kanta klasikoen hitzik ere.

Epaimahaia Anabel Arraizak, Galder Perezek, Asier Rubiok, Kattina Haranek eta Eneko Gilek osatu dute, eta lan saridunak “planteamendu berritzailea” duela nabarmendu dute, baita “garatu nahi duten ideiaren potentzia edo indarra” ere.

“Laster eroriko da” 2027ko azarotik 2028ko apirilera bitartean antzeztuko da, Korrika Kulturalaren barruan.

Max sariak "Andereño" Anita Maravillas konpainiaren lana
Euskal antzerkia, Meridara begira

Max arte eszenikoen Espainiako sariak ekainaren 1ean banatuko dituzte, Meridako Erromatar Antzokian. "Andereño" da hautagaitza gehien dituen euskal lana, hiru. Ganso & Co konpainiaren "Welcome & Sorry" kaleko ikuskizun onenaren atalean da finalista, Iruñeko Las Nenas Theatrek lan berri onenaren saria lor lezake "Torcidxs" sariari esker, Irungo Ezezagunak taldeak zaleen Max saria jasoko du eta Jesus Cimarro ermuar ekoizleak Ohorezko Maxa.

Shakespeare Alkizara eraman du Dantzertik

Dantzerti eskolako Arte Dramatikoko graduko 4. mailako ikasleek "Shakespeare ez zen inoiz hemen egon" antzezlana estreinatu dute bart Barakaldon; gaur, Barakaldon izango da ikusgai ostera ere, eta apirilaren 27an Errenterian. 2026an, Gipuzkoako herri txiki batean Shakespeareren lan argitaragabe bat aurkitu zutela zabaldu zen. Kazetari eszeptiko baten etorrerak interes ezkutuak, engainuak eta anbizioak azaleratuko ditu eskuizkribuaren inguruan, benetakotasunari, iruzurrari eta botereari buruzko komedia honetan.
