"Laster eroriko da", una "comedia salvaje" de Metrokoadroka, gana la Beca de Creación AEK-Korrika

"Laster eroriko da", obra del colectivo de Metrokoadroka, recibirá la tercera Beca de Creación AEK-Korrika, según se ha sabido este miércoles durante un acto celebrado en Tafalla.

La obra será el principal proyecto de la programación de Korrika Kulturala, que antecederá a la celebración de la próxima edición de la Korrika. Los autores del proyecto contarán con una ayuda de 23 000 euros de la mano de AEK, con la que materializar la obra.

"Laster eroriko da" será, según los miembros de Metrokoadroka Idoia Beratarbide y Oier Guillan, una "comedia salvaje" que situará a dos jóvenes en un comedor junto a su abuelo: tienen que preparar una gran comida para celebrar el 99 cumpleaños del abuelo, además del repertorio para la sobremesa, pero los jóvenes no tienen ni idea de cocinar y desconocen las canciones más populares del cancionero vasco.

El jurado, compuesto por Anabel Arraiza, Galder Pérez, Asier Rubio, Kattina Haran y Eneko Gil, ha destacado que el trabajo premiado tiene un "planteamiento innovador", además de destacar "la potencia o fuerza de la idea que quieren desarrollar".

"Laster eroriko da" se representará entre noviembre de 2027 y abril de 2028, dentro de la programación de Korrika Kulturala.