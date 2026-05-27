"Laster eroriko da", una "comedia salvaje" de Metrokoadroka, gana la Beca de Creación AEK-Korrika
El proyecto del colectivo Metrokoadroka recibirá una ayuda de 23 000 euros, y su resultado final se representará entre noviembre de 2027 y abril de 2028, dentro de la programación de Korrika Kulturala.
"Laster eroriko da", obra del colectivo de Metrokoadroka, recibirá la tercera Beca de Creación AEK-Korrika, según se ha sabido este miércoles durante un acto celebrado en Tafalla.
La obra será el principal proyecto de la programación de Korrika Kulturala, que antecederá a la celebración de la próxima edición de la Korrika. Los autores del proyecto contarán con una ayuda de 23 000 euros de la mano de AEK, con la que materializar la obra.
"Laster eroriko da" será, según los miembros de Metrokoadroka Idoia Beratarbide y Oier Guillan, una "comedia salvaje" que situará a dos jóvenes en un comedor junto a su abuelo: tienen que preparar una gran comida para celebrar el 99 cumpleaños del abuelo, además del repertorio para la sobremesa, pero los jóvenes no tienen ni idea de cocinar y desconocen las canciones más populares del cancionero vasco.
El jurado, compuesto por Anabel Arraiza, Galder Pérez, Asier Rubio, Kattina Haran y Eneko Gil, ha destacado que el trabajo premiado tiene un "planteamiento innovador", además de destacar "la potencia o fuerza de la idea que quieren desarrollar".
"Laster eroriko da" se representará entre noviembre de 2027 y abril de 2028, dentro de la programación de Korrika Kulturala.
Te puede interesar
El teatro vasco mira a Mérida
Los premios españoles de las artes escénicas, Max, se entregarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. "Andereño" es la obra vasca con más candidaturas, tres. "Welcome & Sorry", de la compañía Ganso & Co, por su parte, es finalista en la categoría de mejor espectáculo callejero. Las Nenas Theatre, de Pamplona, opta al premio de mejor obra novel gracias a "Torcidxs". Además, el grupo irundarra Ezezaguna recibirá el premio Max aficionado, mientras que el productor ermuarra Jesús Cimarro se hará con el premio Max de Honor.
El Euskalduna presenta siete espectáculos en su programación para la Aste Nagusia
Bajo el título "Euskalduna Nagusia", se podrán ver el musical desde el 19 de agosto hasta el 26 de septiembre"Cabaret", la zarzuela "El Caserío", las obras de teatro "Menú cerrado", "Operación Maletero - Kastañuela Western" y "El amor no se reproduce en cautividad", el espectáculo en euskera de humor "Z.U.K.U.A." y el monólogo "Marika de Gernika".
Tilda Swinton protagonizará una perfomance en el Guggenheim
La obra “House of Gestures”, ideada por el comisario y performer Olivier Saillard, será interpretada por Swinton. Las entradas, 220 tiques gratuitos, se han agotado en cuestión de minutos.
Xabier Anduaga, Ángel Ruiz y Ana Garay, galardonados en los premios Talia
La Academia de las Artes Escénicas de España ha celebrado en Madrid la cuarta edición de su gala.
45 compañías y casi 100 funciones en la Umore Azoka de Leioa, del 14 al 17 de mayo
La 26ª edición de la feria de teatro callejero de Leioa contará con una veintena de compañías vascas. Además, los encuentros profesionales reunirán a unos 300 agentes del sector.
"La maestra", "Welcome & Sorry" y "Torcidxs", nominados a los premios Max
Además, el productor vizcaíno Jesús Cimarro recibirá el premio de honor en los galardones que organiza la Sociedad española de Autores y Editores (SGAE) y que se entregarán el 1 de junio en Mérida.
Dantzerti lleva a Shakespeare a Alkiza
Los alumnos y las alumnas de 4º curso del grado de Arte Dramático de la escuela Dantzerti estrenaron anoche en Barakaldo la obra "Shakespeare ez zen inoiz hemen egon"; hoy volverá a verse en Barakaldo, y el 27 de abril en Errenteria. En 2026, un pequeño pueblo de Gipuzkoa se revoluciona tras el supuesto hallazgo de una obra inédita de Shakespeare. La llegada de una periodista escéptica destapa intereses ocultos, engaños y ambiciones alrededor del manuscrito, en esta comedia sobre la autenticidad, el fraude y el poder de las buenas historias.
El Teatro Arriaga programa 'La cuisine de ma cousine' de La Cubana para el verano
La compañía catalana ofrecerá en el teatro bilbaíno 29 funciones entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre.
Alfredo Sanzol llega al Gayarre con una reflexión sobre la fraternidad y el duelo
'La última noche con mi hermano', obra escrita y dirigida por el navarro, se representa este viernes y sábado en el teatro de Pamplona.