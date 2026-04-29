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"La maestra", "Welcome & Sorry" y "Torcidxs", nominados a los premios Max

Además, el productor vizcaíno Jesús Cimarro recibirá el premio de honor en los galardones que organiza la Sociedad española de Autores y Editores (SGAE) y que se entregarán el 1 de junio en Mérida.

Nominado en tres secciones por el espectáculo "La maestra"/"Andereño"
Euskaraz irakurri: “La maestra”, “Welcome & Sorry” eta “Torcidxs”, Max sarietarako izendatuta
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EITB

Última actualización

Los espectáculos La maestra, Welcome & Sorry y Torcidxs están nominados a los premios Max de las artes escénicas, según ha anunciado la SGAE, entidad organizadora de los galardones. 

Los premios  se entregarán el 1 de junio en Mérida.

El espectáculo de titeres La maestra (Andereñoa), de la compañía Anita Maravillas, es finalista en tres secciones: mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar, mejor diseño de iluminación (Ion Chávez) y mejor dirección musical (Fran Lasuen). 

"Welcome & Sorry", de Ganso & Cía, optará el 1 de junio al premio al mejor espectáculo de calle, mientras que "Torcidxs", de Ana Sagües, podría ganar el premio al mejor espectáculo revelación. 

Además, el productor teatral vizcaíno Jesús Cimarro recibirá el premio Max de Honor. 

Teatro

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