Miles de personas se han acercado este domingo a Amurrio para participar en Araba Euskaraz 2026, la fiesta de las ikastolas alavesas organizada este año por Aresketa Ikastola, bajo el lema “Taupadak berpiztu!”. Una cita de apoyo al euskera y a las ikastolas de Araba.

El buen tiempo acompaña a la gran multitud de personas que desde primera hora disfrutan de un amplio programa de actividades culturales para todos los públicos, con conciertos, espectáculos, talleres, actividades infantiles y espacios festivos repartidos por distintos puntos de la localidad.

En el acto de apertura, han participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa; el diputado general de Álava, Ramiro González; el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo; el presidente de Aresketa Ikastola, Josu Barrenengoa; y el presidente de Araba Euskaraz, Unai Mendizabal.

En su intervención, Pedrosa ha defendido la importancia de fortalecer los vínculos que cohesionan a la sociedad vasca, y de seguir construyendo una comunidad fuerte en un contexto de cambio social y diversidad creciente. “Nuestro reto es mirar al futuro y seguir siendo una comunidad fuerte y cohesionada”, ha señalado la consejera de Educación.