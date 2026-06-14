Araba Euskaraz 2026
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Miles de personas disfrutan en Amurrio con Araba Euskaraz

Bajo el lema "Taupadak berpiztu!", el buen tiempo acompaña en una jornada festiva, repleta de música, cultura y actividades para todos los públicos. Este año, Aresketa Ikastola organiza la cita en apoyo al euskera y las ikastolas alavesas.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka pertsona elkartu dira Amurrion, Araba Euskaraz jaiaz gozatzeko
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EITB

Última actualización

Miles de personas se han acercado este domingo a Amurrio para participar en Araba Euskaraz 2026, la fiesta de las ikastolas alavesas organizada este año por Aresketa Ikastola, bajo el lema “Taupadak berpiztu!”. Una cita de apoyo al euskera y a las ikastolas de Araba.

El buen tiempo acompaña a la gran multitud de personas que desde primera hora disfrutan de un amplio programa de actividades culturales para todos los públicos, con conciertos, espectáculos, talleres, actividades infantiles y espacios festivos repartidos por distintos puntos de la localidad.

En el acto de apertura, han participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa; el diputado general de Álava, Ramiro González; el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo; el presidente de Aresketa Ikastola, Josu Barrenengoa; y el presidente de Araba Euskaraz, Unai Mendizabal.

En su intervención, Pedrosa ha defendido la importancia de fortalecer los vínculos que cohesionan a la sociedad vasca, y de seguir construyendo una comunidad fuerte en un contexto de cambio social y diversidad creciente. “Nuestro reto es mirar al futuro y seguir siendo una comunidad fuerte y cohesionada”, ha señalado la consejera de Educación.

18:00 - 20:00

Pedrosa ha señalado que el euskera es una fortaleza de Euskadi para construir el futuro: “El euskera es lo que somos y también lo que queremos ser”. La consejera también ha puesto el foco en el alumnado y en el trabajo que se realiza cada día en los centros educativos. “La Euskadi de las próximas décadas ya está creciendo en nuestras aulas”, ha destacado.

“Las sociedades avanzan cuando son capaces de incorporar personas diferentes, experiencias diferentes y nuevas formas de mirar el mundo”, ha afirmado, reivindicando una sociedad abierta, cohesionada y capaz de seguir construyendo comunidad desde la diversidad.

Por su parte, el presidente del Araba Euskaraz, Unai Mendizabal, ha destacado que desde la creación de estos centros educativos se ha dado un gran salto en la euskaldunización, pero ha señalado que "ante el retroceso en el uso y las arremetidas contra el euskera es hora de dar una respuesta unificada".

Araba Euskaraz 2026. Foto: Educación
Araba-Álava Araba Euskaraz 2026 Euskera Comunidad Autonóma Vasca Amurrio Sociedad

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