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Buscan a una menor de 14 años desaparecida desde este viernes en Bakio

VOST Euskadi ha difundido la alerta de desaparición de Olaia, de 14 años. La menor fue vista por última vez el 31 de julio en Bakio y podría haber cogido un autobús con dirección a Bilbao. Se solicita que cualquier información se comunique al 112.
VOST Euskadi solicita la colaboración ciudadana para localizar a Olaia, una menor de 14 años desaparecida el 31 de julio en Bakio. Cualquier información debe comunicarse al 112.
Euskaraz irakurri: Bakion desagertutako 14 urteko neska baten bila ari dira, Bilbora joan daitekeena
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EITB

Última actualización

Una menor de 14 años permanece desaparecida desde este viernes, 31 de julio, en Bakio (Bizkaia). La asociación VOST Euskadi ha difundido este sábado una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en su localización.

Según la información facilitada por la organización, la menor, llamada Olaia, fue vista por última vez en Bakio y existe la posibilidad de que haya cogido un autobús con dirección a Bilbao.

VOST Euskadi pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que contacte de inmediato con el teléfono de emergencias 112. Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias de la desaparición.

 

Personas Desaparecidas Bakio Bilbao Sociedad

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