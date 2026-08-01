Buscan a una menor de 14 años desaparecida desde este viernes en Bakio
Una menor de 14 años permanece desaparecida desde este viernes, 31 de julio, en Bakio (Bizkaia). La asociación VOST Euskadi ha difundido este sábado una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en su localización.
Según la información facilitada por la organización, la menor, llamada Olaia, fue vista por última vez en Bakio y existe la posibilidad de que haya cogido un autobús con dirección a Bilbao.
VOST Euskadi pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que contacte de inmediato con el teléfono de emergencias 112. Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias de la desaparición.
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