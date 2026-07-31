EUSKERA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskarabentura finaliza su recorrido en Getxo tras recorrer 650 km

Publicidad
Euskarabenturak amaitu du bere ibildea Getxon, 650 km egin ostean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskarabenturak amaitu du bere ibildea Getxon, 650 km egin ostean
author image

EITB

Última actualización

130 jóvenes han cruzado los siete territorios de Euskal Herria, con el euskera en la boca, haciendo nuevos amigos, y reuniendo experiencias para guardar en su corazón. Este viernes han colgado los zapatos que se pusieron hace 31 días en Atharratze, pero nunca olvidarán la huella que deja la aventura.

Euskera EuskarAbentura Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X