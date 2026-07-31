FIESTAS DE LA BLANCA
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Celedón anima a vivir las fiestas de Vitoria con "muchas ganas" y respeto

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Maider Etxebarria alcaldesa de Vitoria e Iñaki Kerejazu Celedón
18:00 - 20:00
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, e Iñaki Kerejazu (Celedón).
Euskaraz irakurri: Iñaki Kerejazu Zeledonek Gasteizko jaiak intentsitate eta errespetuz bizitzeko deia egin du
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EITB

Última actualización

Iñaki Kerejazu, que encarnará por tercer año a Celedón, ha recibido este viernes el paraguas y la bota de vino de manos de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, en un acto en plaza de la Virgen Blanca. Las fiestas arrancarán el 4 de agosto con la bajada de Celedón. 

Fiestas de La Blanca 2026 Vitoria-Gasteiz Maider Etxebarria Sociedad

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