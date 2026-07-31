Celedón anima a vivir las fiestas de Vitoria con "muchas ganas" y respeto
Iñaki Kerejazu, que encarnará por tercer año a Celedón, ha recibido este viernes el paraguas y la bota de vino de manos de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, en un acto en plaza de la Virgen Blanca. Las fiestas arrancarán el 4 de agosto con la bajada de Celedón.
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