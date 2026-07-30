La Clásica San Sebastián 2026 generará el sábado afecciones al tráfico en Gipuzkoa
La Clásica San Sebastián 2026 que celebrará este sábado su 45 edición con salida y llegada en el Boulevard donostiarra recorrerá una distancia de 221,1 kilómetros y generará diversas afecciones al tráfico en Gipuzkoa.
La prueba partirá a las 11:05 horas y finalizará entre las 16:28 y las 17:02 horas, según las previsiones de la organización. El Gobierno Vasco coordina el dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista -con la participación de unidades de Tráfico de la Ertzaintza, Brigada Móvil, Vigilancia y Rescate y agentes-, junto con las Policías Locales de los municipios guipuzcoanos afectados.
Las carreteras por las que discurrirá la Clásica San Sebastián permanecerán cortadas al tráfico entre 20 y 30 minutos antes del paso de la cabeza de carrera y se reabrirán una vez haya pasado la totalidad de los participantes. La competición no afectará a la circulación en las vías de alta capacidad ni en la red viaria principal, salvo en varios puntos.
Así, en la GI-21 (en el kilómetro 0,8 de carrera) se cortarán las dos salidas de la GI-20 hacia el barrio donostiarra de Añorga, desde las 10:40 horas. En la GI-21 (en el kilómetro 134,1 de carrera) se cortarán las dos salidas de la GI-20 hacia Añorga, desde las 13:50 horas.
En la GI-636, en el kilómetro 147,9 de carrera, se cortará la vía y se desviará el tráfico hacia la rotonda de Molinao, desde las 14:10 horas; en el kilómetro 171,7 de carrera se cortará la carretera y se desviará el tráfico hacia la Avenida de Iparralde, desde las 14:45 horas; y en el kilómetro 196,4 de carrera se cortará la GI-636 y se desviará el tráfico hacia Lezo, desde las 15:20 horas.
Se informará de las afecciones y restricciones al tráfico a través de los paneles de mensajería variable ubicados en la red viaria vasca, según han apuntado desde el Departamento vasco de Seguridad.
Afecciones al tráfico en Getxo
En Bizkaia, con motivo de la celebración del 81.º Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa, el domingo 2 de agosto, el Ayuntamiento pondrá en marcha diversas medidas especiales de tráfico que afectarán a la circulación en varios puntos del municipio.
Entre ellas, destaca la prohibición de circular en el sentido de la carrera en la rotonda de Artaza. Además, desde las 10:30 horas se cortará el tráfico en sentido Ereaga y, desde las 07:00 horas, permanecerán cerrados los accesos a la playa de Ereaga, el Puerto Deportivo y el Puerto Viejo.
Entre las 11:30 y, aproximadamente, las 17:00 horas, habrá cortes y restricciones en vías como Euskal Herria, Sarrikobaso, Redentor, las avenidas de Chopos y Zugatzarte, así como en el cruce de Regoyos, donde se desviará el tráfico hacia la autovía.
Por ello, desde el Ayuntamiento se recomienda utilizar el transporte público para los desplazamientos durante la celebración de la prueba y así minimizar las afecciones a la movilidad.
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