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El Aita Mari denuncia una "presión continuada" que dificulta su labor en el Mediterráneo

El buque de rescate, que estos días desarrolla su labor en la ruta migratoria entre Malta y Libia, ha sido rodeado este miércoles por la guardia costera de este último país, antes de ser vigilado por un dron.
(Foto de ARCHIVO) Imagen del Aita Mari REMITIDA / HANDOUT por SANTIAGO TORRADO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/3/2026
Imagen de archivo del buque Aita Mari. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Aita Marik Mediterraneoan egiten duen lana zailtzen duen "etengabeko presioa" salatu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El buque de rescate Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), denuncia este jueves la "presión continuada" de las patrulleras libias, que, según explica, "dificulta el trabajo de los barcos civiles en el Mediterráneo central”, tras catorce días de misión en esa zona.

El Aita Mari ha permanecido los últimos tres días en la zona SAR (área asignada por la Organización Marítima Internacional para coordinar operaciones de búsqueda y rescate) entre Malta y Libia, donde "la constante presencia e intimidación" de estas patrulleras "ha condicionado gravemente" su "labor de monitorización y preparación para posibles emergencias".

Así, la tripulación sostiene que este miércoles varias embarcaciones de la guardia costera libia rodearon el buque mientras realizaba su labor humanitaria. Horas más tarde, un dron sobrevoló la embarcación, "manteniendo una vigilancia constante" sobre los ocupantes.

"Estos episodios se suman a una presión continuada que dificulta el trabajo de los barcos civiles presentes en la zona y genera un clima de intimidación incompatible con una labor exclusivamente humanitaria", recalca el Aita Mari.

El barco navega ahora hacia Siracusa ante la necesidad de repostar combustible para poder continuar la misión. Tras esta escala técnica, el buque regresará a la zona SAR para "seguir monitorizando una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo y permanecer disponible para asistir a cualquier embarcación en peligro".

Aita Mari Libia Malta Sociedad

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