CENAS SOLIDARIAS

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KAS denuncia que el Ayuntamiento de San Sebastián se mantiene firme en la prohibición de las cenas solidarias

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AGUS RODRIGUEZ KAS
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Durante la reunion de casi dos horas con el Ayuntamiento de San Sebastián, los representates de la plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS) han pedido al alcalde Jon Insausti que se les permita seguir con el reparto de cenas hasta que la alternativa  municipal se ponga en marcha, a lo que han recibido "un no rotundo" por respuesta.

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Los organizadores de las cenas solidarias rechazan que se les criminalice

La plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS), organizadora de las cenas solidarias para personas en situación de calle en San Sebastián, ha denunciado este miércoles la "actitud criminalizadora" del Ayuntamiento, después de que el alcalde, Jon Insausti (PNV), haya prohibido esta actividad por entender que genera "problemas de convivencia" y "sube la delincuencia" allí donde se desarrolla.

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