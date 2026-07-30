KALEKO AFARI SOLIDARIOAK
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Donostiako Udalak debekuari "irmo" eusten diola eta bilerak emaitza onik ez duela eman salatu du KAS elkarteak

Iragarkia
IXIAR GONZALEZ KAS
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ia bi orduz egon dira bilduta Kaleko Afari Solidarioak (KAS) plataformako eta Donostiako Udaleko ordezkariak, tartean, Jon Insausti alkatea. Ixiar Gonzalez KASeko kideak azaldu duenez,  alternatiba indarrean izan arte, kaleko afari solidarioak baimentzea eskatu diote alkateari, baina erantzuna ezezkoa izan da. "Emaitza ez da positiboa", esan du. 

Eguneko Titularrak Donostia Gipuzkoa Migrazioa Gizartea

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