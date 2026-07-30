Donostiako Klasikoak eragina izango du larunbatean Gipuzkoako trafikoan
Bestalde, Bizkaian, abuztuaren 2an, igandea, Getxoko 81. Txirrindularitza Zirkuitua-Otxoa anaiak Memoriala dela eta, zirkulazioari lotutako hainbat gorabehera izango dira, horien artean debekatuta egongo da lasterketaren noranzkoan zirkulatzea.
Donostiako Klasikoa txirrindularitza lasterketaren 45. edizioa jokatuko da lareunbatean, abuztuak 1, Donostiako Boulevard Zumardian irten eta bukatuz, 211,1 kilometroko ibilbidearekin, eta, ohi bezala eragina izango du Gipuzkoako trafikoan.
Proba 11:05ean hasiko da, eta 16:28tik 17:02ra bitartean amaituko da, antolatzaileek egindako aurreikuspenen arabera. Eusko Jaurlaritzak segurtasun-dispositiboa koordinatuko du, eta txirrindularitza-probari lagunduko dio (Ertzaintzaren Trafiko Unitateko, Brigada Mugikorreko, Zaintza eta Erreskateko eta ertzain-etxeetako agenteek parte hartuko dute, Gipuzkoako udalerrietako udaltzaingoekin batera).
Donostia Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago, eta parte-hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Lehiaketak ez du eraginik izango edukiera handiko bideetan eta bide-sare nagusian, zenbait tokitan izan ezik.
Hala, GI-21 errepidean (lasterketako 0,8 kilometroan) GI-20 errepidetik Donostiako Añorga auzorako bi irteerak itxiko dira, 10:40tik aurrera. GI-21 errepidean (lasterketako 134,1 kilometroan) GI-20 errepidetik Añorgarako bi irteerak moztuko dira, 13:50etik aurrera.
GI-636 errepidean, 147,9 kilometroan, bidea itxi eta zirkulazioa Molinaoko biribilgunera desbideratuko da, 14:10etik aurrera; 171,7 kilometroan, errepidea itxi eta zirkulazioa Iparralde hiribiderantz bideratuko da, 14:45etik aurrera; eta 196,4 kilometroan, GI-636 errepidea itxi eta zirkulazioa Lezora desbideratuko da, 15:20etatik aurrera.
EAEko errepide-sarean dauden mezularitza aldakorreko panelen bidez emango da trafikoaren gaineko eraginaren eta murrizketen berri, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Gorabeherak Getxoko trafikoan
Bizkaian, Getxoko 81. zirkuitua - Otxoa Anaien Oroimenezkoadela eta,abuztuaren 2an, igandea, Udalak hainbat trafiko-neurri berezi jarriko ditu martxan, udalerriko hainbat puntutan zirkulazioari eragingo diotenak.
Besteak beste, Artatzako biribilgunean debekatuta egongo da lasterketaren noranzkoan zirkulatzea. 10:30etik aurrera eten egingo da Ereagako noranzkoko zirkulazioa, eta 07:00etatik aurrera Ereagako hondartzarako, Kirol-porturako eta Portu Zaharrerako sarbidea.
11:30etik 17:00etara, mozketak eta debekuak ezarriko dituzte Euskal Herrian, Sarrikobason, Erredentore kalean, Los Chopos etorbidean eta Regoyoseko bidegurutzean. Bertan, zirkulazioa autobiarantz bideratuko da.
Horregatik, Udalak gomendatzen du garraio publikoa erabiltzea proba egiten den bitartean joan-etorriak egiteko eta, horrela, mugikortasunari ahalik eta kalte gutxien eragiteko.
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