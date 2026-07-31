TRÁFICO
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Retenciones en la N-622 y la A-1 a su paso por Vitoria en las primeras horas de la operación salida

Este fin de semana se prevén atascos en los puntos habituales de la red viaria vasca debido a los numerosos vehículos procedentes de Europa que se dirigen hacia el sur de la Península.

Enlace de la N-622 con la A-1. Foto de archivo: EITB

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak N-622 eta A-1 errepideetan, Gasteizen, irteera operazioaren lehen orduetan
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EITB

Última actualización

Los numerosos vehículos procedentes de varios países de Europa que se dirigen hacia el sur de la Península Ibérica ya han provocado retenciones de tráfico desde primera hora de este viernes, último día de julio, en las carreteras de Euskal Herria. 

Según ha información el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a primera hora se están registrando retenciones en la N-622 y la A-1 a su paso por Vitoria-Gasteiz. 

En el enlace de la N-622 a la A-1, en Vitoria-Gasteiz, las retenciones han alcanzado los cinco kilómetros, en sentido Madrid. 

Esta misma afluencia de vehículos ha causado atascos de cerca de un kilómetro en la A-1 en Vitoria-Gasteiz, en sentido Madrid. 

Durante todo el fin de semana se espera una gran afluencia de vehículos, como consecuencia de aquellos que regresan del periodo vacacional y los que parten por carretera a disfrutar del mes de agosto.

Operación salida

El fin de semana de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto) se espera un mayor flujo de vehículos en tránsito internacional en las carreteras vascas. 

Durante todos estos días, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha organizado operaciones especiales de señalización para garantizar la fluidez del tráfico y minimizar los riesgos en seguridad vial en los siguientes puntos estratégicos: salida de la autopista AP-1 y enlace con la N-622, en Etxebarri-Ibiña, sentido Vitoria-Gasteiz, así como en el enlace de la N-622 con la A-1, en Vitoria-Gasteiz, sentido Burgos/Madrid.

Tráfico Autopista A8 Autopista AP-1 Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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