Los numerosos vehículos procedentes de varios países de Europa que se dirigen hacia el sur de la Península Ibérica ya han provocado retenciones de tráfico desde primera hora de este viernes, último día de julio, en las carreteras de Euskal Herria.

Según ha información el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a primera hora se están registrando retenciones en la N-622 y la A-1 a su paso por Vitoria-Gasteiz.

En el enlace de la N-622 a la A-1, en Vitoria-Gasteiz, las retenciones han alcanzado los cinco kilómetros, en sentido Madrid.

Esta misma afluencia de vehículos ha causado atascos de cerca de un kilómetro en la A-1 en Vitoria-Gasteiz, en sentido Madrid.

Durante todo el fin de semana se espera una gran afluencia de vehículos, como consecuencia de aquellos que regresan del periodo vacacional y los que parten por carretera a disfrutar del mes de agosto.