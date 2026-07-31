TRÁFICO
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Herida una persona al volcar un turismo en la A-8, en Muskiz, sentido Bilbao

El siniestro ha ocurrido a las 17:55 horas y el vehículo accidentado ha ocupado los carriles derecho y central de la A-8, que permanecen cortados y hay un kilómetro de retención pasadas las 18:30 horas, en sentido Bilbao.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat zauritu da autoa iraulita A-8an, Muskizen, Bilborako noranzkoan
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EITB

Última actualización

Una persona ha resultado herida este viernes al volcar el turismo en el que viajaba por la autovía A-8, a la altura del municipio vizcaíno de Muskiz, en sentido Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El siniestro ha ocurrido a las 17:55 horas y el vehículo accidentado ha ocupado los carriles derecho y central de la A-8, que permanecen cortados y hay un kilómetro de retención pasadas las 18:30 horas, en sentido Bilbao.

Bilbao Muskiz Tráfico Accidentes de Tráfico Autopista A8 Sociedad

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