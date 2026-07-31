Herida una persona al volcar un turismo en la A-8, en Muskiz, sentido Bilbao

Una persona ha resultado herida este viernes al volcar el turismo en el que viajaba por la autovía A-8, a la altura del municipio vizcaíno de Muskiz, en sentido Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.



El siniestro ha ocurrido a las 17:55 horas y el vehículo accidentado ha ocupado los carriles derecho y central de la A-8, que permanecen cortados y hay un kilómetro de retención pasadas las 18:30 horas, en sentido Bilbao.