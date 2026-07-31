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Pertsona bat zauritu da A-8an, Muskizen, Bilborako noranzkoan, autoa iraulita

Istripua 17:55 aldera jazo da, eta ibilgailua A-8 autobideko eskuineko eta erdiko erreietan traban geratu da; ondorioz, kilometro bateko ilarak sortu dira inguruetan, Bilbora bidean.

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EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat zauritu da ostiral arratsaldean A-8 autobidean, Muskizen, Bilbora bidean, autoa iraulita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 17:55 aldera jazo da, eta ibilgailua A-8 autobideko eskuineko eta erdiko erreietan traban geratu da; ondorioz, kilometro bateko ilarak sortu dira inguruetan, Bilbora bidean.

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