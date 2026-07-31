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Euskarabenturak Getxon amaitu du bere ibilbidea, 650 kilometro egin ostean

Iragarkia
Euskarabenturak amaitu du bere ibildea Getxon, 650 km egin ostean
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

130 gaztek Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatu dituzte, euskara ahoan, lagun berriak eginez eta esperientziak bilduz bihotzean gordetzeko. Ostiral goizean erantzi dituzte duela 31 egun Atharratzen jantzi zituzten oinetakoak, baina abenturak utzi dien arrastoa ez dute inoiz ahaztuko.

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