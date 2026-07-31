Indarkeria matxista
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39 urteko gizon bat atxilotu dute Santanderren, bikotekidea hil izana egotzita

Gizonak Poliziari deitu dio eta gertakariak aitortu ditu. Ustezko genero indarkeria gisa ikertzen ari dira.

genero indarkeria violencia machista puntu morea (argazkia: EiTB)
Indarkeria matxistaren aurkako kartel baten irudia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Poliziak 39 urteko gizon bat atxilotu du ostiralean Santanderren, 27 urteko bikotekidea hiltzea egotzita. Hilketa eguerdi aldera gertatu da, hiriguneko Perines kaleko etxebizitza batean.

Atxilotuak berak deitu dio Poliziari, eta gertatutakoa aitortu du. Hori dela eta, kasua ustezko indarkeria matxista gisa ikertzen ari dira, Poliziak ohar batean jakinarazi duenez. Kasu honetan, ez zegoen aurretik salaketarik jarrita indarkeria matxistagatik.

Deia Espainiako Poliziari

Zehazki, 12:30ean jaso du Espainiako Poliziaren 091 zerbitzuak etxebizitza horretara joateko eskaria. Bertara iritsitakoan, odol-jarioa eragin dioten zauriak zituela aurkitu dute agenteek emakumea; lehen zantzuen arabera, arma zuri batekin eginak izan litezke.

Horren aurrean, larrialdi zerbitzuak bertaratzeko eskatu dute, baina osasun-langileek emakumearen heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.

Poliziek bertan atxilotu dute hildakoaren bikotekidea, gertatutakoaren egilea dela aitortu ostean, Espainiako Poliziaren Santanderko komisariara eraman dute, eta indarkeria matxistaren kasuetarako ezarritako protokoloa aktibatu dute.

Ikerketa

Hala, gertakari horiek ikertzen espezializatutako agenteek eginbideak abiatu dituzte hilketa horren inguruko guztiak argitzeko.

Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak dagoeneko helarazi dio Berdintasun Ministerioari ustezko hilketa matxista horren inguruan orain arte bildutako informazioa.

Indarkeria matxista Gizartea

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