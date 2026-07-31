Detenido un hombre de 39 años por la muerte de su pareja en un piso de Santander

En concreto, el 091 de la Policía Nacional recibió a las 12.30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión. Una vez personados en la vivienda, los agentes han hallado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca.

Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.



En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos. El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género.