Violencia machista
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Detenido un hombre de 39 años por la muerte de su pareja en un piso de Santander

El varón ha llamado a la Policía y confesado los hechos, que se investigan como presunta violencia de género.
genero indarkeria violencia machista puntu morea (argazkia: EiTB)
Imagen de recurso de un cartel contra la violencia machista.
Euskaraz irakurri: 39 urteko gizon bat atxilotu dute Santanderren, bikotekidea hil izana egotzita
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Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años. El homicidio ha tenido lugar al mediodía en un piso de la céntrica calle de Perines.

El arrestado ha llamado a la Policía Nacional y ha confesado los hechos, que se investigan como un supuesto caso de violencia de género, según han informado fuentes policiales en un comunicado. No constan denuncias previas por violencia machista.

La llamada

En concreto, el 091 de la Policía Nacional recibió a las 12.30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión. Una vez personados en la vivienda, los agentes han hallado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca.

Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.
  
En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos. El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género.

Las diligencias

Así, agentes especializados en la investigación de estos hechos están practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha trasladado al Ministerio de Igualdad la información recabada hasta ahora sobre este presunto asesinato machista.

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