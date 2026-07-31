El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes el proyecto de ordenanza que permitirá transformar hasta un millar de locales comerciales en viviendas y viviendas-taller en planta baja. La norma inicia ahora su tramitación hasta su aprobación definitiva en el Pleno.

Zonas donde no se permitirá el cambio de uso

La futura ordenanza establece las condiciones para el cambio de uso de locales situados en determinadas zonas residenciales, al tiempo que protege las principales áreas comerciales de la ciudad. Así, quedan excluidos de esta posibilidad el Casco Medieval, el Ensanche, buena parte de Arriaga y las zonas sin consolidar de Salburua y Zabalgana. Además, en el resto de la ciudad también se preservarán las principales arterias comerciales.

Solo como vivienda habitual

Los locales que puedan acogerse a esta medida deberán tener al menos siete años desde la obtención de la licencia de primera ocupación. Una vez adaptados, solo podrán destinarse a vivienda habitual y permanente de su titular, por lo que no podrán utilizarse como segunda residencia ni para otros usos.

Viviendas-taller y requisitos

La ordenanza también incorpora la figura de la vivienda-taller y obliga a que todas las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad, salubridad, accesibilidad y calidad fijados por la normativa autonómica vigente.

El concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, Borja Rodríguez, ha defendido que la iniciativa busca "impulsar la función social de la vivienda y la regeneración urbana", además de favorecer la creación de vivienda asequible en la capital alavesa.