La conexión de tren entre Hendaia y Burdeos se restablecerá el sábado, tras los incendios
Los trenes al sur de Burdeos, interrumpidos desde el fin de semana pasado por el megaincendio que aún se combate en las proximidades, se reanudan este sábado. Este restablecimiento de los trenes incluye la reanudación del servicio entre la ciudad del Ganora y Hendaia.
La decisión la tomó la compañía estatal que gestiona la red ferroviaria, SNCF Réseau, tras constatar que las infraestructuras "se salvaron del fuego", indicó este viernes en un comunicado.
La inspección
Los técnicos de SNCF Réseau detectaron sobre todo problemas en la señalización y otros vinculados a que durante varios días las líneas no habían estado alimentadas con electricidad (por ejemplo se habían descargado algunas baterías), pero no incidencias de entidad en la infraestructura.
El trabajo de inspección se llevó a cabo en 160 kilómetros de línea con trenes de reconocimiento e implicó la movilización de "varias decenas" de trabajadores, precisó el gestor de la red.
Desde el domingo, normalidad
El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, especificó por su parte en un mensaje en la red social X que desde el sábado funcionarán la mitad de los trenes de alta velocidad (TGV) habituales en el suroeste y que en los trenes regionales TER el servicio será "casi normal".
"El domingo, todos los servicios de transporte previstos se prestarán con normalidad", agregó Tabarot.
Este restablecimiento de las conexiones ferroviarias se suma a la reapertura este jueves de la autopista A63, la autopista que une Irun y Burdeos, que había estado cerrada en unos 170 kilómetros debido al megaincendio declarado en el departamento francés de la Gironda. Y llega en un momento clave que coincide con el comienzo de las vacaciones de muchos trabajadores este 1 de agosto.
En cualquier caso, el fuego continúa activo y las autoridades mantienen el nivel de alerta, pese a que las llamas se encuentran estabilizadas y no han superado desde hace varios días el perímetro de las 42.000 hectáreas arrasadas.
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