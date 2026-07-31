La conexión de tren entre Hendaia y Burdeos se restablecerá el sábado, tras los incendios

El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, especificó por su parte en un mensaje en la red social X que desde el sábado funcionarán la mitad de los trenes de alta velocidad (TGV) habituales en el suroeste y que en los trenes regionales TER el servicio será "casi normal".

"El domingo, todos los servicios de transporte previstos se prestarán con normalidad", agregó Tabarot.

Este restablecimiento de las conexiones ferroviarias se suma a la reapertura este jueves de la autopista A63, la autopista que une Irun y Burdeos, que había estado cerrada en unos 170 kilómetros debido al megaincendio declarado en el departamento francés de la Gironda. Y llega en un momento clave que coincide con el comienzo de las vacaciones de muchos trabajadores este 1 de agosto.

En cualquier caso, el fuego continúa activo y las autoridades mantienen el nivel de alerta, pese a que las llamas se encuentran estabilizadas y no han superado desde hace varios días el perímetro de las 42.000 hectáreas arrasadas.