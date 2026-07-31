Dos heridos en un choque entre dos vehículos en Sarasa
Dos personas, un hombre de 55 años y una mujer de 52, han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico registrado en la localidad navarra de Sarasa, tras la colisión frontolateral de dos vehículos.
El accidente se ha producido sobre las 18:00 horas en el punto kilométrico 10,9 de la carretera N-240-A. Como consecuencia del impacto, el hombre ha sufrido un dolor lumbar de carácter leve y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra (HUN).
La mujer, por su parte, ha resultado herida con policontusiones de pronóstico reservado y también ha sido evacuada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.
Una conductora herida en una salida de vía en Marcilla
Horas antes, hacia las 12:15 horas, otra intervención por accidente de tráfico ha tenido lugar en Marcilla. En el punto kilométrico 6,7 de la carretera NA-6630, un vehículo se ha salido de la vía y posteriormente ha volcado.
La única ocupante del turismo, una mujer de 41 años, ha sufrido un traumatismo en la clavícula y el hombro, con pronóstico reservado. Tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.
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