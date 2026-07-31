NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi pertsona zauritu dira Saratsan, bi ibilgailuk talka eginda

Istripua 18:00ak aldera jazo da, N-240-A errepidean. Gizonak gerrialdeko min arina izan du, eta emakumeak, berriz, hainbat kolpe jaso ditu, eta haren zaurien pronostikoa erreserbatua da.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona zauritu dira ostiral arratsaldean Saratsan (Nafarroa) izandako trafiko-istripu batean. 55 urteko gizon bat eta 52 urteko emakume bat zihoazen aurrez aurre eta alboz talka egin duten bi ibilgailuetan.

Istripua 18:00ak aldera jazo da , N-240-A errepideko 10,9 kilometroan. Kolpearen ondorioz, gizonak gerrialdeko min arina izan du eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian.

Emakumeak, berriz, hainbat kolpe jaso ditu, eta haren zaurien pronostikoa erreserbatua da. Hura ere anbulantzian eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.

Gidari bat zauritu da Martzillako bide-irteera batean

Ordu batzuk lehenago, 12:15 aldera, beste trafiko-istripu bat izan da Martzillan. NA-6630 errepideko 6,7 kilometroan, ibilgailu bat bidetik atera da eta, ondoren, irauli egin da.

Autoan zihoan 41 urteko emakumeak traumatismoa izan du lepauztaian eta sorbaldan, pronostiko erreserbatuarekin. Bertan artatu ondoren, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian.

Nafarroa Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X