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Detenido en Vitoria-Gasteiz un joven acusado de un intento de homicidio a otro joven al que intentó robar

El detenido intentó primero robar en la furgoneta de otro joven, de 21 años, que le recriminó su actitud.
(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Imagen de recurso de un vehículo de la Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, beste gazte bat lapurtzen eta hiltzen saiatzea egotzita

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La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en Vitoria-Gasteiz a un joven, de 27 años, acusado de un delito de intento de homicidio. La víctima, de 21 años, presentaba principalmente cortes en los brazos al tratar de defenderse de las acometidas del agresor, que antes de atacarlo trató, junto con otra persona, de forzar la furgoneta en la que se hallaba la víctima para robar en su interior.

Los hechos ocurrieron a las 19.45 horas en el barrio gasteiztarra de San Cristóbal, en la zona de universidades, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El incidente tuvo lugar cuando dos personas estaban intentando forzar vehículos para robar y trataron de abrir la parte trasera de una furgoneta. En su interior se encontraba el joven de 21 años que resultaría herido. Al ver que trataban de entrar en su furgoneta, salió y recriminó a los dos varones lo que estaban haciendo.

El primer forcejeo

La víctima consiguió dar alcance a uno de los autores y se produjo un primer enfrentamiento físico en el exterior. El presunto ladrón siguió amenazando al joven de 21 años, que se dirigió a un bar cercano, seguido por el presunto ladrón.

 En el interior del establecimiento, el presunto ladrón de la furgoneta cogió un vaso de la barra y lo rompió para arremeter contra el joven de 21 aos, que al tratar de defenderse sufrió cortes en los brazos. Al parecer, el atacante también intentó agredir a la persona en la zona del cuello, con lo que le produjo un corte en una oreja.

En el transcurso del forcejeo, la víctima y el autor de los hechos acabaron en el suelo. En ese momento, patrullas de la Ertzaintza llegaron al establecimiento e intervinieron para separar a los dos varones. 

Trasladado a Txagorritxu

Los agentes trataron de contener la hemorragia en un brazo del agredido y solicitaron una ambulancia. Tras una primera atención sanitaria, el herido, de 21 años, fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.

Los recursos policiales procedieron a la detención del presunto agresor, de 27 años. El detenido permanece en dependencias de la Ertzain-etxea hasta la finalización de las diligencias y su puesta a disposición judicial.

Ertzaintza Vitoria-Gasteiz Sociedad

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