Detenido en Vitoria-Gasteiz un joven acusado de un intento de homicidio a otro joven al que intentó robar

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en Vitoria-Gasteiz a un joven, de 27 años, acusado de un delito de intento de homicidio. La víctima, de 21 años, presentaba principalmente cortes en los brazos al tratar de defenderse de las acometidas del agresor, que antes de atacarlo trató, junto con otra persona, de forzar la furgoneta en la que se hallaba la víctima para robar en su interior.

Los hechos ocurrieron a las 19.45 horas en el barrio gasteiztarra de San Cristóbal, en la zona de universidades, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El incidente tuvo lugar cuando dos personas estaban intentando forzar vehículos para robar y trataron de abrir la parte trasera de una furgoneta. En su interior se encontraba el joven de 21 años que resultaría herido. Al ver que trataban de entrar en su furgoneta, salió y recriminó a los dos varones lo que estaban haciendo.