Araba Euskaraz 2026
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Milaka pertsona elkartu dira Amurrion, Araba Euskaraz jaiaz gozatzeko

"Taupadak berpiztu!" lelopean, Aresketa Ikastolak antolatu du musikaz, kulturaz eta adin guztientzako jarduerez beteriko jai jendetsua. Eguraldi ona lagun, euskara eta Arabako ikastolen lana balioan jarri nahi dituzte gaurko hitzorduan.

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

"Taupadak berpiztu!" lelopean, milaka pertsona hurbildu dira gaur, igandea, Amurriora, Aresketa Ikastolak antolatutako 2026ko Araba Euskaraz jaian parte hartzeko asmoz. Eguraldi ona lagun, euskara eta Arabako ikastolen lana balioan jarri nahi dituzte gaurko hitzorduan.

Jende andana hurbildu da goizeko lehen ordutik, musikaz, kulturaz eta adin guztientzako jarduerez beteriko jaiaz gozatzeko.Azken lau urteetan Olarizun antolatu dute Araba Euskaraz, Gasteizen. Aiaraldera bueltatu da aurten, bertan ere euskarari bultzada emateko.

Irekiera ekitaldian, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak, Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak, Josu Barrenengoa Aresketa Ikastolako presidenteak eta Unai Mendizabal Araba Euskarazeko presidenteak parte hartu dute.

Bere hitzaldian, Pedrosak euskal gizartea kohesionatzen duten loturak sendotzearen garrantzia defendatu du, baita komunitate indartsu bat eraikitzen jarraitzearen garrantzia ere, gero eta handiagoa den aldaketa sozialaren eta aniztasunaren testuinguruan. “Gure erronka etorkizunera begiratzea eta komunitate indartsu eta kohesionatua izaten jarraitzea da”, adierazi du.

18:00 - 20:00

Halaber, sailburuak adierazi du euskara Euskadiren indarguneetako bat dela etorkizuna eraikitzeko: “Euskara garena da, eta baita izan nahi duguna ere”. Ikasleengan eta egunero ikastetxeetan egiten den lanean ere jarri du arreta Pedrosak. “Datozen hamarkadetako Euskadi gure ikasgeletan ari da hazten”, nabarmendu du.

“Gizarteek aurrera egiten dute pertsona desberdinak, esperientzia desberdinak eta munduari begiratzeko modu berriak bereganatzeko gai direnean”, esan du, gizarte irekia, kohesionatua eta aniztasunetik komunitatea eraikitzen jarraitzeko gai dena aldarrikatuz.

Bestalde, Unai Mendizabal Araba Euskarazeko presidenteak nabarmendu du ikastola horiek sortu zirenetik aurrerapauso handia eman dela herritarren euskalduntzean, baina "erabileraren atzerakadaren eta euskararen aurkako erasoen aurrean erantzun bateratua emateko garaia da".

Araba Euskaraz 2026. Argazkia: Hezkuntza
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