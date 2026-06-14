Milaka pertsona elkartu dira Amurrion, Araba Euskaraz jaiaz gozatzeko
"Taupadak berpiztu!" lelopean, Aresketa Ikastolak antolatu du musikaz, kulturaz eta adin guztientzako jarduerez beteriko jai jendetsua. Eguraldi ona lagun, euskara eta Arabako ikastolen lana balioan jarri nahi dituzte gaurko hitzorduan.
"Taupadak berpiztu!" lelopean, milaka pertsona hurbildu dira gaur, igandea, Amurriora, Aresketa Ikastolak antolatutako 2026ko Araba Euskaraz jaian parte hartzeko asmoz. Eguraldi ona lagun, euskara eta Arabako ikastolen lana balioan jarri nahi dituzte gaurko hitzorduan.
Jende andana hurbildu da goizeko lehen ordutik, musikaz, kulturaz eta adin guztientzako jarduerez beteriko jaiaz gozatzeko.Azken lau urteetan Olarizun antolatu dute Araba Euskaraz, Gasteizen. Aiaraldera bueltatu da aurten, bertan ere euskarari bultzada emateko.
Irekiera ekitaldian, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak, Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak, Josu Barrenengoa Aresketa Ikastolako presidenteak eta Unai Mendizabal Araba Euskarazeko presidenteak parte hartu dute.
Bere hitzaldian, Pedrosak euskal gizartea kohesionatzen duten loturak sendotzearen garrantzia defendatu du, baita komunitate indartsu bat eraikitzen jarraitzearen garrantzia ere, gero eta handiagoa den aldaketa sozialaren eta aniztasunaren testuinguruan. “Gure erronka etorkizunera begiratzea eta komunitate indartsu eta kohesionatua izaten jarraitzea da”, adierazi du.
Halaber, sailburuak adierazi du euskara Euskadiren indarguneetako bat dela etorkizuna eraikitzeko: “Euskara garena da, eta baita izan nahi duguna ere”. Ikasleengan eta egunero ikastetxeetan egiten den lanean ere jarri du arreta Pedrosak. “Datozen hamarkadetako Euskadi gure ikasgeletan ari da hazten”, nabarmendu du.
“Gizarteek aurrera egiten dute pertsona desberdinak, esperientzia desberdinak eta munduari begiratzeko modu berriak bereganatzeko gai direnean”, esan du, gizarte irekia, kohesionatua eta aniztasunetik komunitatea eraikitzen jarraitzeko gai dena aldarrikatuz.
Bestalde, Unai Mendizabal Araba Euskarazeko presidenteak nabarmendu du ikastola horiek sortu zirenetik aurrerapauso handia eman dela herritarren euskalduntzean, baina "erabileraren atzerakadaren eta euskararen aurkako erasoen aurrean erantzun bateratua emateko garaia da".
Zure interesekoa izan daiteke
Gasteizko auzoetan, nork bere jaietako pertsonaia du
Arabako hiriburuan, auzo askok, bere pertsonaia propioa dute, tokiko festei izaera berezia ematen diena. Auzolanaren eredu dira, figura baten inguruan auzo izaera eraikitzen laguntzen dutenak. Gasteizko dozena bat auzo dira jada, tokiko festatan protagonista dutenak, beti auzoko izaerari lotuta. Festaren ikur, eta ingurukoekin komunitatea sortzeko adibide dira.
Eskola Txikien Festa erraldoia ospatu dute Zizurkilen
Zizurkilgo Mendigain eskolak antolatu du aurtengo jaia, eta 27 eskola txikik parte hartu dute. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, "eskola eta herri txikiek elkar elikatzen dute eta elkarrekin eraikitzen dute gure herriaren etorkizuna", eta horretarako herri eta auzo txikiak bizirik nahi dituzte.
Bi gazte atxilotu dituzte eta ertzain bat zauritu dute Etxebarriko jaietan izandako liskarretan
Bart izan dira istiluak, San Antonioko jaietan. Udaltzainek gazte bat atxilotu dute, eta jendetza batu da agenteei eraso egin nahian. Hori dela eta, Ertzaintzari laguntza eskatu die Udaltzaingoak. Ertzainak bertaratu direnean, kristalezko botilak jaurti dizkiete eta agenteetako bat zauritu dute. Beste gazte bat atxilotu dute, agintaritzari eraso egitea egotzita.
43 urteko bizkaitar bat itota hil da Castro Urdialesen, Oriñongo hondartzan
Abisua 17:45 aldera jaso zuten. Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, eta larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten suspertu.
3.000 pertsona inguru bildu ditu Osasun Bidasoak Irunen, kalitatezko osasun-zerbitzu publikoak eskatzeko
Bidasoako bizilagunek osasun publikoan premiazko hobekuntzak egin beharra daudela ohartarazi dute berriz ere larunbat honetan Irunen. Izan ere, Bidasoa Ospitalean eta eskualdeko lehen mailako arretako zentroetan kolapsoa izateko arriskua dagoela salatu dute. Deitzaileek gogora ekarri dutenez, duela urtebete 12.000 pertsona bildu ziren, pediatriako larrialdiak eta haur eta gazteen psikiatria zerbitzuaren itxiera salatzeko, eta egoerak ez duela hobera egin adierazi dute.
Dena prest Amurrion, Araba Euskaraz jaia ospatzeko
Goizeko 10:00etan hasita, egun osoko egitarau oparoa antolatu dute Arabako Ikastolen jaiaren baitan. "Taupadak berpiztu" da aurtengo leloa eta "hizkuntza eskubideak exijitzeko aldarrikapen espazio bat" izatea nahi dute antolatzaileek.
33 pertsona artatu behar izan dituzte EAEn beroagatik
EAE eta Nafarroako Erribera abisu horian egon dira beroagatik 13:00etatik 20:00etara. Igandean ere abisu horia errepikatuko da ordu tarte horretan. Gueñesen eta Laudion erregristratu dira eguneko maximoak: 38,5 eta 38 gradu, hurrenez hurren.
Milaka lagun joan dira Urkiolara, San Antonio eguneko azokaz eta erromeriaz gozatzera
Urtero hutsik egiten ez dutenak ere ez dira gutxi, tradizioari jarraituz. Aurten lehen aldiz, lehiaketa antolatu dute, bisitariek zaldi ederrena aukera dezaten. Azoka, bertsolariak eta umeentzako jarduerak ere ez dira falta izan.
Euskarak bizi duen "larrialdiaren" aurrean "biziberritze ziklo berri bat" beharrezkoa dela aldarrikatu du Kontseiluak Iruñean
Manifestazioa hiru zutabetan zatitu dute, eta Askatasun Plazatik atera den zutabean hainbat ordezkari politikok hartu dute parte: Ana Ollo Euskara kontseilariak, Unai Hualde Nafarroako Parlamentuko presidenteak eta EH Bilduko eta Geroa Baiko parlamentariek, besteak beste.