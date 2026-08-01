El tráfico recupera la normalidad tras las retenciones de la mañana en la AP-8 y la A-1

La operación salida de verano ha dejado importantes retenciones durante la mañana de este sábado en varios puntos de la red viaria vasca, aunque a esta hora el tráfico es fluido y se circula sin incidencias destacables.

El principal punto conflictivo ha sido, una vez más, la AP-8 en la muga de Biriatu, donde la intensa afluencia de vehículos procedentes de Francia ha provocado colas de hasta ocho kilómetros en sentido Bilbao.

Además, a lo largo de la mañana también se han registrado retenciones en otros puntos habituales de la AP-8, como el peaje de Zarautz, así como en Hernani e Itziar. En Álava, la A-1 también ha sufrido congestiones a la altura de Vitoria-Gasteiz, en dirección Madrid.

No obstante, todas estas retenciones han quedado ya resueltas y, según la información de Tráfico, en estos momentos se circula con normalidad por la red viaria vasca, pese al intenso movimiento de vehículos propio del primer fin de semana de agosto.