TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El tráfico recupera la normalidad tras las retenciones de la mañana en la AP-8 y la A-1

Con motivo de la operación salida, desde primeras horas de este sábado se ha registrado una gran afluencia de vehículos desde Francia hacia el sur de la península. También ha habido colas en la A-1, en Vitoria-Gasteiz.

Las colas se registran en sentido Bilbao. Foto: @trafikoaEJGV
Euskaraz irakurri: Goizeko auto-ilaren ondoren, normaltasuna berreskuratu du zirkulazioak AP-8an eta A-1ean
author image

EITB

Última actualización

La operación salida de verano ha dejado importantes retenciones durante la mañana de este sábado en varios puntos de la red viaria vasca, aunque a esta hora el tráfico es fluido y se circula sin incidencias destacables.

El principal punto conflictivo ha sido, una vez más, la AP-8 en la muga de Biriatu, donde la intensa afluencia de vehículos procedentes de Francia ha provocado colas de hasta ocho kilómetros en sentido Bilbao.

Además, a lo largo de la mañana también se han registrado retenciones en otros puntos habituales de la AP-8, como el peaje de Zarautz, así como en Hernani e Itziar. En Álava, la A-1 también ha sufrido congestiones a la altura de Vitoria-Gasteiz, en dirección Madrid.

No obstante, todas estas retenciones han quedado ya resueltas y, según la información de Tráfico, en estos momentos se circula con normalidad por la red viaria vasca, pese al intenso movimiento de vehículos propio del primer fin de semana de agosto.

Tráfico Verano Autopista A8 Irún Iparralde Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X