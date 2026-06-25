OPERACIÓN SALIDA
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Estos son los puntos que debes intentar evitar cuando salgas a la carretera este verano en Euskadi

El dispositivo especial por la Operación Salida arranca mañana viernes a las 15:00 horas, cuando comenzarán las primeras retenciones. El Gobierno Vasco prevé que 2,27 millones de vehículos internacionales crucen la comunidad este verano, un 6% más que el año pasado.
GRAFCAV2108. BILBAO, 31/08/2025.-Coches circulan por la A8 a su paso por Bilbao, donde este domingo las carreteras de Euskadi presentan normalidad en la segunda jornada de la operación retorno, ya que no se han registrado retenciones de importancia ni accidentes reseñables, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.EFE/Luis Tejido
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Uda honetan Euskadiko errepideetan saihestu beharreko puntu kritikoak
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EITB

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Este verano, el tráfico internacional en las carreteras vascas aumentará un 6 %, con la previsión de que 2,27 millones de vehículos atraviesen la comunidad. Las mayores aglomeraciones de la operación salida se concentrarán a finales de julio y principios de agosto. Ante esto, y debido al incremento esperado también en el tráfico interno, se implementarán medidas especiales en cinco puntos críticos que incluyen señalización específica en la AP-8 y la A-1, así como grúas de refuerzo en la A-8.

La Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha presentado el plan de movilidad para la Operación Especial Salida-Retorno de Verano 2026, que arranca mañana viernes 26 de junio a las 15:00 horas. Las autoridades centran su atención en cinco puntos críticos habituales de la red viaria vasca, donde se concentrarán las mayores retenciones debido a la coincidencia del tráfico interno y el internacional de la Operación Paso del Estrecho.

Los 5 puntos conflictivos que debes evitar este verano

  • La AP-8 en la frontera de Biriatou: Zona de máxima congestión en el paso hacia Francia.
  • El enlace de la AP-1 con la N-622 (sentido Vitoria-Gasteiz): Embudo crítico durante la operación salida.
  • El enlace de la N-622 con la A-1 (sentido Burgos y Madrid): Punto de alta densidad de vehículos en tránsito hacia el sur.
  • El nudo de Armiñón: El principal intercambiador de rutas hacia el centro y sur de la península.
  • La salida por la A-8 dirección Cantabria: El tramo más saturado por los desplazamientos de fin de semana y ocio local.

Dispositivo especial para garantizar la fluidez en carretera

Con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico y minimizar los incidentes durante los meses estivales, el Gobierno Vasco desplegará un plan de actuaciones específicas diferenciado para los dos flujos principales de circulación.

Para el tránsito internacional, se habilitarán operativas especiales de señalización mediante carteles de fondo amarillo que facilitarán los itinerarios hacia Portugal y Algeciras en los enlaces de la AP-1 con la N-622 y de esta última con la A-1. Asimismo, en el nudo de Armiñón se activará un desvío provisional recomendado por la N-1 si las retenciones en la A-1 superan los 6 kilómetros en sentido sur. Durante la fase de retorno, a finales de agosto, se canalizará el tráfico con conos para ceder uno de los carriles de la A-1 a los vehículos procedentes de la AP-1. Además, la Ertzaintza vigilará estrechamente las áreas de servicio para evitar colapsos, apoyándose en nuevos paneles informativos que indicarán la distancia entre gasolineras.

En cuanto al tráfico interno, se reactivará por sexto año consecutivo el servicio de grúa concertada entre Bizkaia y Cantabria durante los fines de semana y festivos de gran afluencia, como la festividad de San Ignacio o la Aste Nagusia de Bilbao. Este recurso operará en la A-8, ubicándose en Urioste los viernes y sábados, y en El Haya los domingos, para retirar con celeridad cualquier vehículo averiado o accidentado.

Hacia la "Visión Cero Víctimas"

La Directora de Tráfico, Estibaliz Olabarri, apela a la responsabilidad al volante tras el balance del pasado verano, donde 10 personas perdieron la vida en las carreteras vascas. 

Para avanzar hacia la "Visión Cero Víctimas", las autoridades recomiendan revisar el vehículo, consultar el estado de las vías (011 o trafikoa.euskadi.eus) y descansar cada dos horas, evitando el consumo de alcohol y drogas. 

Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

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