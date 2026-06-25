Estos son los puntos que debes intentar evitar cuando salgas a la carretera este verano en Euskadi

Con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico y minimizar los incidentes durante los meses estivales, el Gobierno Vasco desplegará un plan de actuaciones específicas diferenciado para los dos flujos principales de circulación.

Para el tránsito internacional, se habilitarán operativas especiales de señalización mediante carteles de fondo amarillo que facilitarán los itinerarios hacia Portugal y Algeciras en los enlaces de la AP-1 con la N-622 y de esta última con la A-1. Asimismo, en el nudo de Armiñón se activará un desvío provisional recomendado por la N-1 si las retenciones en la A-1 superan los 6 kilómetros en sentido sur. Durante la fase de retorno, a finales de agosto, se canalizará el tráfico con conos para ceder uno de los carriles de la A-1 a los vehículos procedentes de la AP-1. Además, la Ertzaintza vigilará estrechamente las áreas de servicio para evitar colapsos, apoyándose en nuevos paneles informativos que indicarán la distancia entre gasolineras.

En cuanto al tráfico interno, se reactivará por sexto año consecutivo el servicio de grúa concertada entre Bizkaia y Cantabria durante los fines de semana y festivos de gran afluencia, como la festividad de San Ignacio o la Aste Nagusia de Bilbao. Este recurso operará en la A-8, ubicándose en Urioste los viernes y sábados, y en El Haya los domingos, para retirar con celeridad cualquier vehículo averiado o accidentado.