IRTEERA OPERAZIOA

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Uda honetan Euskadiko errepideetan saihestu beharreko puntu kritikoak

Irteera Operaziorako dispositibo berezia bihar, ostirala, jarriko da martxan 15:00etan, orduantxe espero baitira uda honetako lehen auto-ilarak errepideetan. Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenen arabera, nazioarteko 2,27 milioi ibilgailuk zeharkatuko dute erkidegoa uda honetan, hau da, iaz baino % 6 gehiagok.

GRAFCAV2108. BILBAO, 31/08/2025.-Coches circulan por la A8 a su paso por Bilbao, donde este domingo las carreteras de Euskadi presentan normalidad en la segunda jornada de la operación retorno, ya que no se han registrado retenciones de importancia ni accidentes reseñables, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.EFE/Luis Tejido
EFEren artxiboko argazkia
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EITB

Azken eguneratzea

Nazioarteko ibilgailuen kopurua % 6 areagotzea aurreikusten du Jaurlaritzak uda honetan; barne mugimenduak, berriz, % 3. Bihar arratsaldeko 15:00etan jarriko da martxan udako operazioa, abuztuaren 30era bitartean. Horren aurrean, arreta eta zuhurtzia eskatu ditu Jaurlaritzak. 

Trafikoko zuzendari Estibaliz Olabarrik ostegun honetan aurkeztu du 2026ko Udako Irteera-Itzulera Operazio Berezirako mugikortasuna bermatzea helburu duen plana eta neurri bereziak ezarriko direla iragarri du bost puntu gatazkatsuenetan: 

Bost puntu gatazkatsuenak

  • AP-8 autobidea, Biriatuko mugaldean
  • AP-1 eta N-622 errepideen arteko lotunean, Gasteizko noranzkoan
  • N-622 eta A-1 errepideen arteko lotunean, Burgos eta Madrilerako noranzkoan
  • Armiñongo lotunean
  • A-8ko irteera Kantabriarako noranzkoan

Errepideetako arintasuna bermatzeko neurriak

Udako hilabeteetan trafikoaren kudeaketa hobetzeko eta istripuak gutxitzeko, Eusko Jaurlaritzak jarduketa-plan berezi bat jarriko du martxan, zirkulazio-fluxu nagusi bakoitzari egokitutako neurriekin.

Nazioarteko trafikoari dagokionez, seinaleztapen bereziak jarriko dira hondo horidun kartelen bidez, Portugal eta Algeciraserako ibilbideak errazteko AP-1 eta N-622 errepideen arteko lotuneetan, bai eta azken horren eta A-1en artekoan ere. 

Halaber, Armiñongo lotunean N-1etik joateko behin-behineko ibilbide alternatibo bat gomendatuko da, baldin eta A-1ean, hegoalderako noranzkoan, 6 kilometro baino gehiagoko auto-ilarak sortzen badira. Abuztuaren amaierako itzulera-operazioan, trafikoa kono bidez bideratuko da, AP-1etik datozen ibilgailuei A-1eko erreietako bat uzteko. 

Barne-trafikoari dagokionez, seigarren urtez jarraian aktibatuko da Bizkaia eta Kantabria arteko garabi-zerbitzua, ibilgailu ugari mugitzen den asteburuetan eta jaiegunetan (hala nola San Inazio egunean edo Bilboko Aste Nagusian). Baliabide hori A-8 autobidean egongo da, eta matxuratutako edo istripua izan duen ibilgailuak lehenbailehen erretiratzea izango du helburu.

"Biktima Zero Ikuspegirantz"

Estibaliz Olabarri Trafikoko zuzendariak zuhurtzia eta ardura eskatu ditu gidatzerakoan, iazko udako balantzea gogoratu ostean. 10 pertsona hil ziren EAEko errepideetan pasaden udan.

"Biktima Zero Ikuspegirantz" aurrera egiteko, agintariek hainbat aholku eman dituzte: bidaia hasi aurretik ibilgailua berrikustea, errepideen egoera kontsultatzea eta bi orduz behin atseden hartzea, alkoholaren eta drogen kontsumoa erabat saihestuz.

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