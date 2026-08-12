Eguzki-eklipse osoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Eklipsea zentzumen guztiekin bizi beharreko esperientzia da"

Ana Ursua astrofisikari eta "eklipse-ehiztariaren" hitzetan, eguzki-eklipse osoa "naturaren ikuskizunik zoragarriena da", fenomeno zientifiko eta emozional paregabea, hain zuzen ere.

(Foto de ARCHIVO) Foto de Isidro Villó de un eclipse solar en Siberia en 2008 REMITIDA / HANDOUT por UPCT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/8/2026
Eguzki-eklipsea Siberian. Argazkia: Isidro Villo/Europa Press
author image

Tais San José | EITB

Azken eguneratzea

Eguzki-eklipse oso bat ikustea esperientzia "magikoa" izaten jarraitzen du, baita hainbat ikusi dituztenentzat ere. Ana Ursua astrofisikari errioxar eta eklipse-ehiztariak ikuskizun paregabe honen eragin zientifikoa eta karga emozionala partekatu ditu, Radio Euskadiko "Boulevard" saioari eskainitako elkarrizketan.

Zer espero gaurko eklipseaz?

Ursurentzat, arreta jartzeko detaile asko izango ditu eklipseak, besteak beste, "eguzki-koroaren ikusgarritasuna". Hala ere, eguzki-eklipse oso bat bizitzea "ikustea baino gehiago da, zentzumen guztiekin bizi beharreko esperientzia". "Azaldu ezin den zerbait da. Argazki asko ikus dezakezu, bideo asko, baina dena motz geratzen da", dio, hunkituta.

Bere lehen eguzki eklipse osoaren aurrean, "garunak deskonektatu egin zitzaidan, hain gauza zoragarria ikusteko prest ez zegoelako", aitortu du Radio Euskadiko mikroen aurrean egindako elkarrizketan. Hasierako une hura, batez ere, "sentitzeko baino zerbait gehiago izan zen, ikusteko baino". Azkenean, eklipsea "naturak eskaintzen dizun ikuskizunik zoragarriena da, magikoa", esan du astrofisikak.

Zientziarako laborategia eta urteetako prestakizunak

Eklipseak eskaintzen duen esperientzia sentsorialarekin batera, fenomeno hau zientziarako aukera bat ere bada. "Mundu osoko zientzialariak datoz, eguzki-koroa maila naturalean ikus daitekeen une bakarra delako", azaldu du Ursuak. "Eklipse bakoitza bakarra da", ondorioztatu du.

Ursuak hiru eguzki eklipse oso bizi izan ditu orain arte: Australian 2012an (nahiz eta lainotu egin zen), AEBn 2017an eta Txilen 2019an. Ekitaldi horietara joateko prestakuntzari buruz galdetuta, "beti pare bat urte lehenago prestatu behar da, erreserbak egin behar dira...". "Atzerrira bidaiatzen duzunean, beti prestatu behar duzu logistika denbora luzez", baieztatu du.

Amaitzeko, Ursuak eklipseaz gozatzeko deia egin die hura ikusteko kanpora joateki beharrik ez dutenei. "Oso zorionekoak gara, inork ez du aukera galdu behar, hau ez baita errepikatuko, gutxienez hemen gurean", bukatu du. 

Nola ikusiko da eguzki-eklipsea zure herritik? Kontsulta itzazu abuztuaren 12ko fenomeno historikoaren mapak
Eguzki eklipseak Zientzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X