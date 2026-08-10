Eguzki eklipsea
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Euskal Herrian eguzki eklipse osoa Fiteron ikusiko da luzaroen

Iragarkia
Fitero (Nafarroa)
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Tokiaren arabera ezberdin ikusiko da eklipsea; osoa toki batzuetan, partziala besteetan. Eta itzalaldiaren iraupena ere aldatu egingo da aukeratutako parajearen arabera. Euskal Herrian gertakari astronomiko honetaz gozatzeko tokirik onena Fitero izango da, Nafarroan. 86 segundo iraungo du eta ikusmin handia dago bertan.

Eguzki eklipseak Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Iparralde Gizartea

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