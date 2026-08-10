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Donostiako Piraten Abordatzearen unerik onenak

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 10/08/2026.- Cientos de jóvenes han participado este lunes en el tradicional Abordaje de los Piratas, en el tratan de llegar en embarcaciones improvisadas desde el puerto hasta la playa de La Concha, en la tercera jornada de las fiestas de Semana Grande de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ehunka gaztek osatu dute piraten abordatzea, Donostiako portutik Kontxako hondartzaraino. Ontzi batzuk uretara sartu eta berehala hondoratu dira, baina beste batzuk jai giroan iritsi dira helmugara, eta, tradizioak dioen bezala, ez dira falta izan bandera piratak eta baimendutako 'ontzien lapurreta'.

Jaiak Donostiako Aste Nagusia 2026 Gizartea

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