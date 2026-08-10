Eklipsea ikusteko planik gabe? Adi ekitaldi historiko honetaz gozatzeko proposamen hauei
Aukera zabala dugu Euskal Herrian: itsasotik, mahasti batetik edo gure gailurretatik nahiz gidatutako behaketa batean teleskopioz, besteak beste, ikusi dezakegu abuztuak 12ko eklipsea.
Datorren asteazkenean, hilak 12, izango den eguzki-eklipse osoaz bete-betean gozatzeko planak eta lekuak bildu dizkizuegu jarraian, mota guztietakoak eta hirian nahiz natura-inguruetan.
Araba
- Enoturismoa Arabako Errioxan (Guardia eta Eltziego): eklipsea ikustea mahastien artean, ardo kopa eskuan dugula, Valdelana, Casa Primicia edo Marques de Riscal bezalako upeltegietan
- Mahastien gaineko hegaldiak globoan: bidaia aerostatikoak mahastien gainean (eguneko eguraldiak baldintzatuta)
- Behaketa Olarizuko muinoan (Vitoria-Gasteiz): puntu neuralgikoa Arabako hiriburuan, kanpaldiekin eta jarduerekin
- Astroturismoa Lagranen: behaketa tekniko gidatua Izkiko Parke Naturalean (argi-kutsadura minimizatzeko Starlight helmuga ziurtagiria du)
Bizkaia
- Belaontzian nabigatzea Getxotik: itsas zeharkaldiak Getxoko Kirol Portutik eta Abrako Itsas Errege Klubetik irtenda
- Eklipserako puntu neuralgikoak: Galea eta Arrigunagako itsaslabarrak, Pagasarri, Lucero punta (Zierbena), Serantes (Santurtzi)
- Tailerrak eta astronomia-ikuskizuna Artxandan: Bilboko Udalak eta Bizkaiko astronomia-elkarteek prestatutako gune ofiziala, teleskopioekin eta publikoarentzako zuzeneko proiektoreekin
- Enkarterrietako txakolin-mahastietan dastatzeak eta behaketak Karrantzan eta Balmasedan: txakolin-uztarketak eta bertako produktuak ilunabarrean terrazetan eta mahastietan
Gipuzkoa
- Paddle surfa Kontxako badian (Donostia): Donostiako Real Club de Tenis elkarteak antolatutako irteera gidatuak uretara
- Sagueseko Zabalgunean (Donostia), Aste Nagusiarekin batera, egindako makro-geldialdia
- Behaketa panoramikoa Igeldo menditik
- Ardo-uztartze astronomikoa Jaizkibelen eta Hondarribian: mendi-ibilien irteera gidatuak ilunabarrean Jaizkibel menditik, astronomoek lagunduta eklipsea ikusteko, tokiko produktuen dastaketarekin batera
- Ibilbide gidatuak Zumaiako Flyschean (Geoparkea), marearteko zabalgunearen gaineko argi-jaitsiera behatzeko, geologia eta astronomia konbinatuz
Nafarroa
- Mahastien arteko arrastiketa Erriberrin (Ochoa Upeltegia): eklipsearen behaketa mahastietatik, DJarekin eta ardo-dastaketarekin
- Astro-dibulgazioa Ablitasko gazteluan: behaketa gidatuko ekitaldia, Astronomia Moncayorekin batera, azalpenak emateko aldez aurreko hitzaldiarekin eta teleskopioekin
- "Lerín Tierra Estrella" esperientzia Lerinean: zientzia-dibulgazioko tailerrak eta behaketarako laguntza teknikoa
- Argazki-ilunabarra Bardean
- Erdi Aroko balkoi panoramikoa Uxuen: 360º-ko ikuspegi panoramikoa
- Behaketa altueran Erreniega gainean
Iparralde
- Ilunabarra Larhungo trenean: igoera berezia mendi gailurreraino, Kantauri itsasoko fenomenoa teleskopio eta betaurreko homologatu bidezko emanaldiarekin ikusteko
- La Pierre Saint-Martinen (Arette) goi-mendiko behaketa: Arlas teleaulkiaren irekiera Pirinioetako gailurretara igotzeko (1.800 metrotik gora), afari-dastaketarekin gailurrean
- Soirée Astro Château Observatoire Abbadian (Hendaia): Société d Astronomie Populaire de la Côte Basquerekin batera antolatutako gau astronomikoa, ozeanoaren gaineko labarretan
- Ibilaldiak kadriziklo elektrikoan Uharte-Garazin: txango gidatua ibilgailu ekologikoetan begiratoki garai bateraino, bertako produktuen dastaketarekin konbinatuta
- "Sunsets Électroniques - Black Edition" Angeluko kostaldean: musika elektronikoko eta behaketa kolektiboko jai-ekitaldia itsas pasealekuan
- "Crépuscule gourmand" gaueko ibilaldi gidatua Urruñan eta Azkainen
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