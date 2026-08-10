Eguzki-eklipse osoa
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Eklipsea ikusteko planik gabe? Adi ekitaldi historiko honetaz gozatzeko proposamen hauei

Aukera zabala dugu Euskal Herrian: itsasotik, mahasti batetik edo gure gailurretatik nahiz gidatutako behaketa batean teleskopioz, besteak beste, ikusi dezakegu abuztuak 12ko eklipsea.

lagunak eklipsea ikusten
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EITB

Azken eguneratzea

Datorren asteazkenean, hilak 12, izango den eguzki-eklipse osoaz bete-betean gozatzeko planak eta lekuak bildu dizkizuegu jarraian, mota guztietakoak eta hirian nahiz natura-inguruetan.

Araba

- Enoturismoa Arabako Errioxan (Guardia eta Eltziego): eklipsea ikustea mahastien artean, ardo kopa eskuan dugula, Valdelana, Casa Primicia edo Marques de Riscal bezalako upeltegietan

- Mahastien gaineko hegaldiak globoan: bidaia aerostatikoak mahastien gainean (eguneko eguraldiak baldintzatuta)

- Behaketa Olarizuko muinoan (Vitoria-Gasteiz): puntu neuralgikoa Arabako hiriburuan, kanpaldiekin eta jarduerekin

- Astroturismoa Lagranen: behaketa tekniko gidatua Izkiko Parke Naturalean (argi-kutsadura minimizatzeko Starlight helmuga ziurtagiria du)

Bizkaia

- Belaontzian nabigatzea Getxotik: itsas zeharkaldiak Getxoko Kirol Portutik eta Abrako Itsas Errege Klubetik irtenda

- Eklipserako puntu neuralgikoak: Galea eta Arrigunagako itsaslabarrak, Pagasarri, Lucero punta (Zierbena), Serantes (Santurtzi)

- Tailerrak eta astronomia-ikuskizuna Artxandan: Bilboko Udalak eta Bizkaiko astronomia-elkarteek prestatutako gune ofiziala, teleskopioekin eta publikoarentzako zuzeneko proiektoreekin

- Enkarterrietako txakolin-mahastietan dastatzeak eta behaketak Karrantzan eta Balmasedan: txakolin-uztarketak eta bertako produktuak ilunabarrean terrazetan eta mahastietan

VELERO ECLIPSE

Gipuzkoa

- Paddle surfa Kontxako badian (Donostia): Donostiako Real Club de Tenis elkarteak antolatutako irteera gidatuak uretara

- Sagueseko Zabalgunean (Donostia), Aste Nagusiarekin batera, egindako makro-geldialdia

- Behaketa panoramikoa Igeldo menditik

- Ardo-uztartze astronomikoa Jaizkibelen eta Hondarribian: mendi-ibilien irteera gidatuak ilunabarrean Jaizkibel menditik, astronomoek lagunduta eklipsea ikusteko, tokiko produktuen dastaketarekin batera

- Ibilbide gidatuak Zumaiako Flyschean (Geoparkea), marearteko zabalgunearen gaineko argi-jaitsiera behatzeko, geologia eta astronomia konbinatuz

Nafarroa

- Mahastien arteko arrastiketa Erriberrin (Ochoa Upeltegia): eklipsearen behaketa mahastietatik, DJarekin eta ardo-dastaketarekin

- Astro-dibulgazioa Ablitasko gazteluan: behaketa gidatuko ekitaldia, Astronomia Moncayorekin batera, azalpenak emateko aldez aurreko hitzaldiarekin eta teleskopioekin

- "Lerín Tierra Estrella" esperientzia Lerinean: zientzia-dibulgazioko tailerrak eta behaketarako laguntza teknikoa

- Argazki-ilunabarra Bardean

- Erdi Aroko balkoi panoramikoa Uxuen: 360º-ko ikuspegi panoramikoa 

- Behaketa altueran Erreniega gainean

Iparralde

- Ilunabarra Larhungo trenean: igoera berezia mendi gailurreraino, Kantauri itsasoko fenomenoa teleskopio eta betaurreko homologatu bidezko emanaldiarekin ikusteko

- La Pierre Saint-Martinen (Arette) goi-mendiko behaketa: Arlas teleaulkiaren irekiera Pirinioetako gailurretara igotzeko (1.800 metrotik gora), afari-dastaketarekin gailurrean

- Soirée Astro Château Observatoire Abbadian (Hendaia): Société d Astronomie Populaire de la Côte Basquerekin batera antolatutako gau astronomikoa, ozeanoaren gaineko labarretan

- Ibilaldiak kadriziklo elektrikoan Uharte-Garazin: txango gidatua ibilgailu ekologikoetan begiratoki garai bateraino, bertako produktuen dastaketarekin konbinatuta

- "Sunsets Électroniques - Black Edition" Angeluko kostaldean: musika elektronikoko eta behaketa kolektiboko jai-ekitaldia itsas pasealekuan

- "Crépuscule gourmand" gaueko ibilaldi gidatua Urruñan eta Azkainen

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