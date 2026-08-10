Lurrikara Kolonbian
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Ander Lopez Lerena (Bogota): 'Gosaltzen ari ginela hasi da lurra mugitzen, baina hemen ez da hainbesterako izan'

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Lurrikara izan den unean, Kolonbian zen EITBko gure lankide Ander Lopez de Lerena. Hiriburuan, Bogotan nabaritu du astindua. Medellinen ere nabaritu da astindua eta baita Venezuelan, Ekuadorren eta Panaman ere.

Kolonbia Lurrikarak Gizartea

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