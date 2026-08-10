Sutea arrautzetan
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Huelvako Niebla inguruan piztutako suteak kontroletik kanpo jarraitzen du, 20.000 hektarea kiskali ostean

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FOTODELDÍA NIEBLA (HUELVA), 09/08/2026.- Vista del incendio de Niebla (Huelva), que ha afectado a más de 4.000 hectáreas y continúa activo este domingo. Las hectáreas afectadas en el incendio de Niebla (Huelva) se han duplicado respecto a ayer y se elevan a 8.000, aunque no todas están quemadas, según el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. EFE/ Mauri Buhigas
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Huelvako baso sutea kontrolatu ezinik jarraitzen dute suhiltzaileek. Niebla inguruan piztutako garrek aurrera jarraitzen dute eta dagoeneko 20.000 hektareako eremua kiskali dute. Ehunka lagun atera behar izan dituzte etxetik.

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