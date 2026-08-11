Eguzki-eklipse osoa
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Asteazkenean hegazkinez bidaiatuko duzu? Hona hemen eklipsea airetik ikusiko duten hegaldiak

19:30etik 20:45era bitartean, dozenaka hegaldik zeharkatuko dute penintsula. Hona hemen eklipsearen den unean airean egongo diren hegaldien zerrenda.

hegazkina eklipse
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EITB

Azken eguneratzea

Asteazken honetan, abuztuak 12, arratsalde-gau orduetan hegazkinez bidaiatuko baduzu, oso litekeena da eguzki-eklipse osoaren lekuko izatea ikuspegi pribilegiatu batetik, 10.000 metroko altitudean, hain zuzen ere.

Kontsulta itzazu hemen eklipsearen unean airean egongo diren hegaldiak:

VUELING

Eklipsearen unearekin bat egingo duten hegaldiak:

- Bartzelona-Lisboa

- Palma de Mallorca-Lisboa

Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:

- Lisboa-Bartzelona

- Bilbo-Alacant

- Sevilla-Santiago

- Paris (Orly)-Bartzelona

- Paris (Orly)-Eivissa

- Paris (Orly)-Valentzia

- Paris (Orly)-Malaga

- Eivissa-Malaga

- Eivissa-Sevilla

Vuelingek iragarri du eguzki-iragazkia duten betaurreko homologatuak banatuko dituela 11 hegaldietarako.

AIR NOSTRUM

Eklipsearen unearekin bat datozen hegaldiak edo aurreratuta ikusiko dituztenak:

- Valentzia-Bilbo

- Alacant-Vigo/Coruña

- Palma de Mallorca-Donostia/Iruñea

AIR EUROPA

Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:

- Palma de Mallorca-Madril

- Bartzelona-Madril

Iparraldera edo ekialdera doazen hegaldietan (Valentzia-Bilbo edo Mallorca-Iruñea hegaldietan bezala), eklipsea hobeto ikusteko aukera ezkerreko aldeko leihatilan egongo da

VOLOTEA

- Asturias/Kantabria-Alacant/Murtzia

- Menorca/Eivissa-Bilbo

TAP AIR PORTUGAL

Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:

- Lisboa-Bartzelona

- Madril-Lisboa

RYANAIR

Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:

- Sevilla-Santiago

- Malaga-Eivissa/Palma de Mallorca

- Valentzia/Alacant-Brusela

TAPen eta Ryanairren zure betaurreko homologatuak eraman beharko dituzu, ez baitituzte banatuko.

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