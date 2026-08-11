Asteazkenean hegazkinez bidaiatuko duzu? Hona hemen eklipsea airetik ikusiko duten hegaldiak
19:30etik 20:45era bitartean, dozenaka hegaldik zeharkatuko dute penintsula. Hona hemen eklipsearen den unean airean egongo diren hegaldien zerrenda.
Asteazken honetan, abuztuak 12, arratsalde-gau orduetan hegazkinez bidaiatuko baduzu, oso litekeena da eguzki-eklipse osoaren lekuko izatea ikuspegi pribilegiatu batetik, 10.000 metroko altitudean, hain zuzen ere.
Kontsulta itzazu hemen eklipsearen unean airean egongo diren hegaldiak:
VUELING
Eklipsearen unearekin bat egingo duten hegaldiak:
- Bartzelona-Lisboa
- Palma de Mallorca-Lisboa
Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:
- Lisboa-Bartzelona
- Bilbo-Alacant
- Sevilla-Santiago
- Paris (Orly)-Bartzelona
- Paris (Orly)-Eivissa
- Paris (Orly)-Valentzia
- Paris (Orly)-Malaga
- Eivissa-Malaga
- Eivissa-Sevilla
Vuelingek iragarri du eguzki-iragazkia duten betaurreko homologatuak banatuko dituela 11 hegaldietarako.
AIR NOSTRUM
Eklipsearen unearekin bat datozen hegaldiak edo aurreratuta ikusiko dituztenak:
- Valentzia-Bilbo
- Alacant-Vigo/Coruña
- Palma de Mallorca-Donostia/Iruñea
AIR EUROPA
Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:
- Palma de Mallorca-Madril
- Bartzelona-Madril
Iparraldera edo ekialdera doazen hegaldietan (Valentzia-Bilbo edo Mallorca-Iruñea hegaldietan bezala), eklipsea hobeto ikusteko aukera ezkerreko aldeko leihatilan egongo da
VOLOTEA
- Asturias/Kantabria-Alacant/Murtzia
- Menorca/Eivissa-Bilbo
TAP AIR PORTUGAL
Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:
- Lisboa-Bartzelona
- Madril-Lisboa
RYANAIR
Eklipse partzial aurreratua ikusiko duten hegaldiak:
- Sevilla-Santiago
- Malaga-Eivissa/Palma de Mallorca
- Valentzia/Alacant-Brusela
TAPen eta Ryanairren zure betaurreko homologatuak eraman beharko dituzu, ez baitituzte banatuko.
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