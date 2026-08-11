Lurrikara Kolonbian
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Horrela bizi izan zuten lurrikara Kolonbian dauden hainbat euskal herritarrek

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Kolonbian dauden euskaldun batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. EHUko medikuntzako ikasle batzuekin eta lagun talde gipuzkoar batekin izan gara. Oraindik gorputzetik beldurra kendu ezinik daude, baina eskertuta onik daudelako.

Kolonbia Lurrikarak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X