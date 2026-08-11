Eklipsea
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Villalibado, NASAk eklipsea ikusteko aukeratutako herria

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

NASAko eta San Frantziskoko Exploratoriumeko 30 bat ikertzailek Villalibado hartu dute, Burgosko probintziako herri erdi abandonatu bat, eguzki-eklipsea jarraitzeko. Fenomeno astronomikoa aztertuko dute eta, gainera, zuzenean emango dute, 10 milioi pertsonak baino gehiagok ikusteko aukera izan dezaten.

Eguzki eklipseak Gizartea

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