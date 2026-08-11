EGUZKI EKLIPSEA
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Osakidetzak arreta oftalmologikoa indartuko du Larrialdietan, eklipsearen ondorioei aurre egiteko

Euskal Osasun Sistemak etengabe jarraituko du asistentzia-jarduera eklipsearen egunean eta ondorengoetan, baliabideak egokituz eta espezialistak aktibatuz.

Smiling young latin woman watching an eclipse of the sun with eclipse glasses
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

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Osakidetzak arreta oftalmologikoa indartuko du datozen egunetan, biharko eguzki-eklipsea behatzeko esposizio desegokietatik eratorritako asistentzien eta kontsulten balizko hazkundeari aurre egiteko.

Osakidetzak jakinarazi du oftalmologiako espezialisten presentzia bermatuko duela hiru lurralde historikoetako erreferentziazko ospitaleetako larrialdietan.

Hala, abuztuaren 12an eta 13an Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetan egingo den arratsaldeko guardian oftalmologiako espezialistak egongo dira, baita ospitale bakoitzeko laguntzaile bat ere, arreta indartzeko.

Gainera, hiru ospitale horietako oftalmologia-zerbitzuek beren jarduera egokituko dute abuztuaren 13an, 14an eta 15ean, goizeko ordutegian.

Osakidetzak etengabe jarraituko du asistentzia-jarduera eklipsearen egunean eta ondorengoetan, baliabideak egokituz eta larrialdietako taldeak indartzeko beharrezkoak diren oftalmologiako espezialistak aktibatuz, hala behar izanez gero.

Eguzki eklipseak Euskal Autonomia Erkidegoa Osakidetza Gizartea

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