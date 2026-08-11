Jaurlaritzak LABI alerta-fasean ezarriko du, eguzki-eklipsea eta tenperatura altuengatik
Dispositibo berezia asteazken honetako 15:00etan abiatuko du. Eklipsea gertuko leku batetik behatzea, joan-etorriak saihestea eta betaurreko homologatuak bakarrik erabiltzea gomendatu du Jaurlaritzak.
Eusko Jaurlaritzak LABI – Euskadiko Babes Zibileko Plana alerta-fasean ezarriko du asteazken honetan, 15:00etatik aurrera, eklipsearekin eta tenperatura altuengatik ezarritako abisu horiarekin bat eginez.
Ohar baten bidez Eusko Jaurlaritzak azaldu duenez, "zerbitzu eta baliabide operatiboen koordinazioa eta erabilgarritasuna bermatzea" du helburu erabaki horrek, eguzki-eklipsea ikusteko joan-etorrien eta aurreikusitako jende pilaketen aurrean.
Zein ibilgailuk ezingo dute zirkulatu?
Ertzaintzak, SOS Deiak 112rekin eta udaltzaingoekin koordinatuta, zaintza indartuko du arratsaldean, bereziki errepideetan eta begiratokietarako sarbideetan. Salbuespenezko neurri gisa, Trafiko Zuzendaritzak debekatu egin du 7500 kilogramotik gorako ibilgailu astunek EAEko errepide-sare osoan zirkulatzea 17:00etatik 23:59ra bitartean.
Ildo horretan, agintariek "beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihesteko" eskatu dute, eta fenomeno astronomikoaz herritik bertatik gozatzea gomendatu dute.
Bestalde, Trafikok ohartarazi du erabat debekatuta dagoela "ibilgailua bazterbideetan gelditzea eklipsea ikusteko". Gainera, argiak piztuta edukitzeko eskatu du, eta gogorarazi du ez dela argazkirik egin behar, ez eguzkiari begiratu behar, ezta gidatzean eklipse-betaurrekoak erabili behar ere.
Zer betaurreko beharko dira eklipsea ikusteko?
Eusko Jaurlaritzak gogorarazi duenez, "inoiz ez zaio eguzkiari zuzenean begiratu behar babes egokirik gabe, ezta partzialki estalita dagoenean ere"; izan ere, horrek "lesio larriak eta atzeraezinak eragin ditzake erretinan, minik gabe".
Behaketa segurua egiteko, betaurreko ziurtatuak soilik erabili behar dira (ISO 12312-2 araua), eta ez da eguzkira begiratu behar 45 segundo baino gehiago jarraian. Ez da eguzkitako betaurreko arruntik, erradiografiarik, kristal keturik edo eguzki-iragazkirik gabeko kamerarik erabili behar.
Gainera, Euskalmeten aurreikuspenen arabera, hodei gutxiko eta tenperatura oso altuko zeruak izango dira (batez ere, Araban). Horren aurrean, Jaurlaritzak herritarrei eskatu die ura maiz edateko, eguzki-krema erabiltzeko eta arreta handiz ibiltzeko adingabeekin eta pertsona ahulekin.
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